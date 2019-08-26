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için spor şart! İşte omuga sağlığına faydalı egzersizler...

Omurga tüm vücudun dengede kalmasını sağlayan temel yapıdır, bilinçsiz yapılan egzersizler ciddi sakatlıklara sebep olabilir. Yapılan yanlış hareket omurga üzerine yanlış yük bindirerek sporu kişiye zarar verecek bir duruma dönüştürebilir. Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk düzenli yapılan sporun omurgaya faydalarını anlattı.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 11:39
Omurga sağlığı için spor şart! İşte omuga sağlığına faydalı egzersizler...

OMURGA SAĞLIĞI İÇİN DÜZENLİ HAREKET EDİN

Omurga tüm vücudun dengede kalmasını sağlayan temel yapıdır. Kaslar, tendon ve bağlar ile birbirlerine bağlanarak vücudu dengede tutar, omurlar arasındaki esnek disk yapıları vücudun harekete katılmasını mümkün kılar. 7 adet boyun omuru (servikal vertebra), 12 adet sırt omuru (torakal vertebra), 5 adet bel omuru (lomber vertebra), 5 adet sakral ve 4 adet de koksal vertebra bulunduğu için düzenli yapmak çok önemlidir. Ancak dikkatli olmak gerekir, bilinçsiz yapılan egzersizler ciddi sakatlıklara sebep olabilir. Çünkü yapılan her yanlış hareket omurga üzerine yanlış yük bindirerek sağlıklı olmak için yapılan sporu kişiye zarar verecek bir duruma dönüştürebilir. Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk düzenli yapılan sporun omurgaya faydalarını anlattı.

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Omurga sağlığı için spor şart! İşte omuga sağlığına faydalı egzersizler...
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