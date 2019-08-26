Paprikanın faydaları nelerdir? Paprikanın sağlığa yararları

Paprika son günlerde sağlık alanında oldukça çok konuşulan bir yiyecek oldu. Paprikanın yemeklere kattığı tadın yanı sıra sağlığa olan faydaları da oldukça dikkat çekiyor. Peki, paprikanın faydaları nelerdir? Sadece antioksidanlar açısından zengin değil, aynı zamanda vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. İşte kırmızı biber olarak adlandırılan paprikanın sağlığa inanılmaz yararları!

Paprika, mikro besin ve faydalı bileşiklerle doludur, 1 çorba kaşığı (6,8 gram) paprika aşağıdaki oranlarda besinler içermektedir.

Kalori: 19

Protein: 1 gramdan az

Yağ: 1 gramdan az

Karbonhidrat: 4 gram

Elyaf: 2 gram

A Vitamini: Günlük Değerin% 19'u (DV)

E Vitamini: DV'nin% 13'ü

B6 Vitamini: DV'nin% 9'u

Demir: dv% 8

Özellikle, bu küçük miktar günlük A vitamini ihtiyacınızın neredeyse% 20'sine sahiptir.

Bu baharat ayrıca serbest radikal denilen reaktif moleküllerin neden olduğu hücre hasarlarıyla mücadele eden çeşitli antioksidanlar da içerir.

Serbest radikal hasarı, kalp hastalığı ve kanser dahil olmak üzere kronik hastalıklarla bağlantılıdır. Bu nedenle, antioksidan bakımından zengin yiyecekler yemek bu koşulların önlenmesine yardımcı olabilir.

Kırmızı biberdeki ana antioksidanlar karotenoid ailesine aittir ve beta karoten, capsanthin, zeaksantin ve luteini içerir. Bazı acı biber türleri, özellikle sıcak olanları, bileşik kapsaisin içerir. Kapsaisin iltihaplanma ve ağrıyı azaltmak için sinir hücrelerinizdeki alıcılara bağlandığı düşünülmektedir.

Bu nedenle, artrit, sinir hasarı ve sindirim sorunları da dahil olmak üzere çeşitli enflamatuar ve otoimmün koşullara karşı koruma sağlayabilir

Bazı çalışmalar, kapsaisin içeren topikal kremlerin, artrit ve sinir hasarının neden olduğu ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir, ancak kapsaisin tabletleri üzerinde yapılan araştırmalar daha sınırlıdır.

Paprika, kolesterol seviyenizi düzenleyebilir. Özellikle, bu popüler baharatta bir karotenoid olan kapsanthin, daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olan HDL (iyi) kolesterol seviyelerini yükseltebilir.

İki haftalık bir çalışma, kırmızı biber ve capsanthin içeren diyetlerle beslenen sıçanların, kontrol diyetindeki sıçanlara kıyasla, HDL seviyelerinde anlamlı artışlar yaşadıklarını tespit etti. Kırmızı biberdeki karotenoidler ayrıca kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılı toplam ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir.

