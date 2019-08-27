Epilepsili çocuklar sıcaklardan korunmalı!

Yılın en eğlenceli zamanlarından birisi olan yaz mevsimi, epilepsi hastalarına da güvenli ve nöbetsiz bir hale gelebilir. Bunun için dikkat edilmesi ve alınması gereken bazı önlemler var.

SICAK EPİLEPSİ HASTALARINI NASIL ETKİLER?

Epilepside sıcaklığın oynadığı önemli rolü bilmek çok önemlidir. Epilepsili kişilerde aşırı sıcak, nöbet geçirme riskini arttırır. Bu nedenle sıcak çarpmasını veya hipertermiyi önlemek önemlidir. Ayrıca, sıcaklık dehidratasyona yol açabilir. Kişi uzun süre ısıya maruz kaldığında oluşacak sıvı kaybı, nöbet nedeni olabilir.

Bu özellikle epilepsili kişiler için daha da geçerlidir. Bunun nedeni, ter nedeniyle vücutta çok fazla sıvı kaybı olduğunda, sodyum (tuz) dengelerinin bozulmasıdır.?

EPİLEPSİLİ HASTALAR SICAKTAN NASIL KORUNMALIDIR?

Epilepsili hastalara mutlu ve güvenli bir yaz ortamı sağlamak için önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Özellikle güneşin çok dik olduğu ve hava sıcaklığının çok fazla olduğu öğle saatlerinde dışarda olmamaya özen gösterilmelidir.

Evi rahat edecek soğuklukta tutmak önemlidir ama iç sıcaklık ile dış sıcaklık arasında büyük bir fark oluşturmayacak derecelerde tutulması gerekmektedir. Bunun nedeni, belirtildiği gibi şiddetli sıcaklık değişikliklerinin epileptik nöbetleri tetiklemesidir. Klimayı her zaman açık tutmak yerine güneşlik, perde veya renkli cam da iyi bir alternatiftir. Tavan vantilatörleri ve bağımsız vantilatörler, havayı akımı için iyi bir yöntemdir. Sonuçta, iyi havalandırılan ve serin bir iç mekanda kalmak, hipertermi ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan nöbetleri önlemek için harika bir yoldur. Bununla birlikte, yaz aylarını açık havada geçirmek daha eğlencelidir ve tadını çıkarmanın birçok güvenli yolu vardır.

Dış mekanda gölgeli alanları bulmak çok önemlidir. Bunun nedeni, bu alanların iç ve dış mekan arasında en düşük sıcaklık değişimini sağlamasıdır. Ek olarak, güneş altında daha az zaman harcadığında terleme ve susuz kalma olasılığı daha düşüktür. Ağaçlık alanlar, tente veya çardak altı gölgeli olduğu için özellikle tercih edilmelidir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar göz önüne alındığında vücutları, vücut ısısını düzenlemek için çok daha fazla zorlanır. Sonuç olarak açık alanda güneşte daha az, gölgede daha fazla zaman geçirilmeli ve sıvı alımı arttırılmalıdır.