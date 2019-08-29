Buzdolabında saklanmaması gereken besinler şaşırtıyor! İşte buzdolabına girdiğinde hastalığa sebep olan besinler...

Besinleri daha uzun süre bozulmadan kalmaları ve uzun vadede tüketebilmek için buzdolabında saklamayı tercih ederiz. Peki her besin buzdolabında saklanır mı? Bu sorunun cevabını uzmanlar "hayır" olarak veriyor. Her besinin saklanma süresi ve koşulları farklıdır. Özellikle taze kalabilmesi için oda sıcaklığına ihtiyaç duyan besinler buzdolabında saklandığında aksine bozulabiliyor. Yani besinlerin bozulmaması için yaptığımız bu hareket aslında daha erken çürümelerine ve tatlarında değişikliğe sebep olabiliyor... Peki buzdolabında saklanmaması gereken besinler hangileri? Buzdolabına girdiğinde hastalığa sebep olan besinler neler? İşte buzdolabında saklamanın büyük hata olduğu ama birçoğumuzun bu hataya düştü o besinler...
Giriş Tarihi: 29.8.2019 11:41Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:52
İşte buzdolabında saklanması halinde bozulabilecek ve hastalıklara davetiye çıkarabilecek o besinlerin bazıları...