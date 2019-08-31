En faydalı 6 meyve! Bu meyveleri mutlaka tüketin!

Şaşırtıcı derecede lezzetli ve bir o kadar da faydalı olan meyveler ile ilgili çok şey biliyoruz. Ancak aşağıda listelenen meyveleri günlük öğünlerinize mutlaka dahil etmelisiniz. İşte beslenme uzmanları tarafından mutlaka tüketilmesi tavsiye edilen 6 meyve ve sağlığa olan faydaları hakkında kısa bilgiler...

Meyve ve meyveler, dünyanın en popüler sağlık gıdaları arasındadır.

Bu tatlı, besleyici gıdaların diyetinize katılması çok kolaydır çünkü hazırlığı çok az veya hiç gerektirmez.

1. Elma

Elmalar, lif, C vitamini ve çok sayıda antioksidan bakımından yüksektir. Çok dolduruyorlar ve kendinizi öğünler arasında aç bulursanız mükemmel atıştırmalıklar yapıyorlar.

2. Avokado

Avokado meyvelerin çoğundan farklıdır, çünkü karbonhidrat yerine sağlıklı yağlarla doldurulur. Sadece kremsi ve lezzetli değil aynı zamanda lif, potasyum ve C vitamini bakımından da yüksekler.

3. Muz

Muzlar dünyanın en iyi potasyum kaynakları arasındadır. Ayrıca B6 vitamini ve lifi de yüksek, aynı zamanda kullanışlı ve taşınabilir.

4. Yaban mersini

Yaban mersini sadece lezzetli değil, aynı zamanda dünyadaki en güçlü antioksidan kaynakları arasında.

5. Portakal

Portakallar C vitamini içeriği ile iyi bilinmektedir. Dahası, lif ve antioksidanlar da yüksektir.

6. Çilek

Çilek, hem karbonhidrat hem de kalorilerde oldukça besleyici ve az bulunur.

C vitamini, lif ve manganez yüklüdür ve muhtemelen var olan en lezzetli yiyecekler arasındadır.

Diğer sağlıklı meyveleri kiraz, üzüm, greyfurt, kivi, limon, mango, kavun, zeytin, şeftali, armut, ananas, erik ve ahudududır.