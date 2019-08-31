Renk körlüğü olan kişiler bekçi olabilir mi, kısmi renk körlüğü bekçiliğe engel mi?

Bekçi adayları, yaptıkları başvurunun ardından uygun görülmeleri halinde yazılı sınava davet edilir, yazılı sınavda başarı gösteren adaylar mülakat aşamalarına davet edilir. Bu süreçte fiziki kontrollerden güvenlik soruşturmasına kadar pek çok aşamadan geçen adaylar, uygun görülmeleri halinde bekçi olmaya hak kazanır. Bu sürecin kapsadığı aşamalardan bir tanesi de fiziki kontrol mülakatıdır. Adayların fiziki kontrollerinin yapıldığı süreçte, görmek kusurları da kontrol edilir. Fiziki kontrol aşamasında kontrol edilen adayların, şartları sağlamamaları halinde bekçi olmaya hak kazanmaları mümkün değildir.

Renk körüyüm, bekçi olabilir miyim?

Bekçilerin sağlık bir şekilde görev yapmaları için bazı sağlık şartlarını sağlamaları gerekir. Bu şartlardan bir tanesi de görme ile alakalı konulardan oluşur. Bir bekçinin renk körü olması, görevini icra ederken birtakım sorunlar ile karşılaşması ihtimalini doğurur. Dolayısıyla yapılan sağlık muayeneleri esnasında, renk körü olduğu fark edilen adayların başvuruları iptal edilir. Aynı şekilde bu testler sırasında kısmi renk körlüğüne rastlanan adayların da bekçi olmaya hak kazanması mümkün değildir.