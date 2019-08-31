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olan kişiler , kısmi renk körlüğü bekçiliğe engel mi?

Çarşı ve mahallelerde vatandaşların güvenliğini sağlamak, asayiş içerisinde bir ortam inşa etmek amacıyla görev yapan bekçiler, ihtiyaç halinde polis ve zabıtalara yardım etmekle de görevlidirler. Son zamanlarda vatandaşların oldukça yoğun bir şekilde talep gösterdiği bu mesleğe yapılan başvurular her geçen gün artıyor. Belirli şartlar doğrultusunda ve belirli aşamalardan geçmeleri halinde bekçi olmaya hak kazanması mümkün olan adayların, başvuru aşamasında aranan şartları detaylı bir şekilde araştırması ve başvurularını buna göre gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu şartlardan bir tanesi de görme kusurları konusu. Adaylar tarafından merak edilen “Renk körleri ?” sorusunu yanıtladık.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:55
Renk körlüğü olan kişiler bekçi olabilir mi, kısmi renk körlüğü bekçiliğe engel mi?

Bekçi adayları, yaptıkları başvurunun ardından uygun görülmeleri halinde yazılı sınava davet edilir, yazılı sınavda başarı gösteren adaylar mülakat aşamalarına davet edilir. Bu süreçte fiziki kontrollerden güvenlik soruşturmasına kadar pek çok aşamadan geçen adaylar, uygun görülmeleri halinde bekçi olmaya hak kazanır. Bu sürecin kapsadığı aşamalardan bir tanesi de fiziki kontrol mülakatıdır. Adayların fiziki kontrollerinin yapıldığı süreçte, görmek kusurları da kontrol edilir. Fiziki kontrol aşamasında kontrol edilen adayların, şartları sağlamamaları halinde bekçi olmaya hak kazanmaları mümkün değildir.

Renk körüyüm, bekçi olabilir miyim?

Bekçilerin sağlık bir şekilde görev yapmaları için bazı sağlık şartlarını sağlamaları gerekir. Bu şartlardan bir tanesi de görme ile alakalı konulardan oluşur. Bir bekçinin renk körü olması, görevini icra ederken birtakım sorunlar ile karşılaşması ihtimalini doğurur. Dolayısıyla yapılan sağlık muayeneleri esnasında, renk körü olduğu fark edilen adayların başvuruları iptal edilir. Aynı şekilde bu testler sırasında kısmi renk körlüğüne rastlanan adayların da bekçi olmaya hak kazanması mümkün değildir.

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Renk körlüğü olan kişiler bekçi olabilir mi, kısmi renk körlüğü bekçiliğe engel mi?
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