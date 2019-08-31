Sıcak hava böbrek taşı oluşumunu tetikliyor! İşte böbrek taşına karşı 7 etkili önlem!

Ülkemizde her yıl 10 yetişkinden birinde saptanan ve dünyada görülme sıklığı giderek yaygınlaşan böbrek taşı sorunu yaz aylarında daha da artıyor. Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren "Yapılan çalışmalar, böbrek taşını oluşturan maddelerin suda az çözünen maddeler olduğunu, bu yüzden de idrar miktarı azaldığında bu maddelerin idrarda çözünemeyerek çökelti oluşturduğunu ve bunun da böbrek taşına yol açtığını ortaya koyuyor. Özellikle yaz aylarında daha çok böbrek taşı teşhisi konuluyor. Yaz aylarında sıcak havalar nemle birlikte vücuttan sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymak çok önemli" diyor. Peki böbrek taşını önleyen besinler neler? Börek taşı oluşumunu önlemek için neler yapmalıyız? Üroloji Uzmanı Dr. Murat Tuğrul Eren böbrek taşına karşı 7 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu...
Giriş Tarihi: 8.8.2019 10:24Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 12:32