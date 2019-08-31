Sinüzit kaynaklı baş ağrısı nasıl geçer? Sinüs baş ağrısı tedavisi...

Ağrı veya baskı sadece kafanızda değil, sinüs bölgesinin herhangi bir yerinde hissedilebilir. Bazen sinüs kaynaklı baş ağrıları devam eden sinüzit rahatsızlığının bir belirtisidir.

Sinüs baş ağrıları, alerjiniz varsa mevsimsel olarak veya yalnızca bazen sinüsleriniz başka bir nedenden dolayı tetiklendiğinde gerçekleşebilir. Sinüs baş ağrısını tedavi etmek için kullanabileceğiniz bitkisel ilaçlar, reçetesiz tedaviler ve reçeteli ilaçlar vardır.

SİNÜS KAYNAKLI BAŞ AĞRISI TEDAVİSİ

Doktorlar sıklıkla sinüs enfeksiyonlarının kendi başlarına çözülmesini önermektedir. Yetişkinler için ateş, şiddetli ağrı veya yedi günden fazla süren enfeksiyon gibi belirli semptomlar yaşamadıkça akut sinüzit için tıbbi tedavi görmemek en iyi yöntemdir.

EVDE YAPILAN İLAÇLAR

Eğer bir sinüs baş ağrınız varsa, sinüslerinizde sıkışmış olan tıkanıklığı incelemek yardımcı olabilir. Bir nemlendirici çalıştırmayı veya bölgeyi temizlemek için sinüslerinizi salin solüsyonla sulamayı deneyin.

Buharda solunum da yardımcı olabilir. Sinüslerinizin bulunduğu bölgeye ılık, ıslak bir bez sürülmesi drenaja neden olabilir ve basıncı azaltabilir.

Ayrıca, sinüs basınç noktalarına hafifçe basarak sinüs drenajını desteklemeyi deneyebilirsiniz. Burnunuzun köprüsünde gözlerinizin arasındaki alana başlayın ve yaklaşık bir dakika boyunca dokunun veya sürekli basınç uygulayın. Bu, sinüslerinizdeki sıkışmış mukusun neden olduğu tıkanmayı gevşetebilir.

Burnunuzdaki drenajı desteklemek için, başınızı öne doğru eğmeden ve burnunuzu üflemeden önce, burnunuzun her iki tarafına hafifçe bastırın. Gözlerinizin altındaki bölgeyi elmacık kemiklerinizin üstünden içeri ve yukarı doğru iterseniz, biraz da basınç tahliyesi yaşayabilirsiniz.

İbuprofen (Advil) ve asetaminofen (Tylenol) gibi analjezikler, sinüs baş ağrısından hissettiğiniz acıları soluklandırabilir. Ayrıca, ağrılı bir çene veya ateş gibi diğer semptomları da tedavi edebilirler.

Ancak bu ilaçlar hissettiğiniz acıya neden olan altta yatan iltihaba karşı geliştirilmemiştir.. Sinüs baş ağrınız birkaç gün içerisinde daha da kötüye giderse veya devam ederse, analjezik kullanmayı bırakın ve neler olup bittiği hakkında doktorunuzla konuşun.

Ev ilaçları işe yaramazsa, oksimetazolin (Afrin) veya psödoefedrin (Sudafed) gibi dekonjestanları denemek isteyebilirsiniz.

Ancak, doktorunuzla sinüs tıkanıklığınız hakkında konuşmadan üç günden fazla bir süre dekonjestan alma. Oxymetazoline, üç gün sonra tekrar tıkanmaya neden olabilir.

REÇETELİ İLAÇLAR

Eğer bir sinüs enfeksiyonu sinüs baş ağrınıza neden oluyorsa, doktorunuz antihistaminikler, mukolitikler (mukusunuzu temizleyen ilaçlar) ve dekonjestanları reçete edebilir. Ancak doktorunuz, bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu sinüzit komplikasyonlarını yaşamadığınız sürece antibiyotik reçete etmez.

Baş ağrınıza yol açan alerjiler varsa, doktorunuz antihistaminikler veya kortikosteroid çekimleri yapabilir.

ALTERNATİF TEDAVİLER

Sinüs baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek alternatif tedaviler de vardır. Bilimsel bir inceleme makalesinde, ananas suyunda bulunan bir enzimler karışımı olan bromelain, nazal sekresyonları inceltebileceğini öne sürüyor. İnceleme ayrıca ısırgan otunun (Urtica dioica) uzun süredir devam eden rinit vakalarına rahatlama getirebileceğini öne sürüyor.

Ciddi bir sinüs enfeksiyonu geçirirseniz, bu tedavi yöntemlerinin durumu iyileştirmediğini veya anında rahatlama sağlamayacağını hatırlamak önemlidir.