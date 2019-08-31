Sivilce nasıl geçer? Sivilce geçirmek için yöntemler

Sivilce günlük hayatta insanlar için görünüş olarak ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Sivilceden kurtulmak için geleneksel yöntemlerin yanı sıra ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir. Peki, sivilceler nasıl geçer? İşte sivilceyi hızlıca yok etmek için bilmeniz gerekenler…

Evde yapılan ilaçlar

Hafif akne sıklıkla evde başarıyla tedavi edilebilir. Denenecek şeyler:

OTC tedavileri

Retinoidler sivilce için temel bir tedavi yöntemidir. Bir OTC retinoidi Differin'i kullanmayı düşünün.

Ayrıca temizleyiciler ve benzoil peroksit içeren topikal merhemler gibi ürünler de arayın.

Beslenme alışkanlığınızı gözden geçirin

Yüksek karbonhidrat, şekerli yiyecekleri ortadan kaldırmak gibi farklı yiyecek seçimleri yapmak akneye neden olan androjenlerin üretimini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca sebum sekresyonunu en aza indirmeye yardımcı olabilir. Süt ve peynir altı suyu proteini ortadan kaldırmak da yardımcı olabilir.

Stres azaltmayı deneyin

Stresi azaltmak, komik filmleri daha sık izlemek kadar kolay olabilir. Ayrıca arkadaşlarla zamanın arttırılmasını veya yoga ve meditasyon yapmayı içerebilir. İşte stresi azaltmanın bazı basit yolları.

Yüz maskeleri

Yüz maskeleri en iyi şekilde anekdot başarısına sahiptir. Geniş kullanımlarını destekleyen bilimsel kanıt yoktur. Bununla birlikte, hala yüz maskeleri denemek istiyorsanız, akne kırılmalarını azaltmak için tasarlanmış ticari olarak hazırlanmış ürünleri seçin. Veya bal ve avokado yağı gibi sivilce eğilimli ciltler için iyi malzemelerle kendiniz yapın. Bunlar serbest radikalleri ortadan kaldırabilen antioksidanlar içerir.