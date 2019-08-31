Voltaren krem nedir ve ne işe yarar?

Krem türünde bir ilaç olup eklem iltihaplanmaları ile birlikte burkulma sebepli ağrılar ve darbeye bağlı ezilmelerin yanı sıra romatizma vb. hastalıkların sebep olduğu ağrıların tedavisinde kullanılan Voltaren, eczanelerde 50 gr'lık krem tüplerinde satılır.

VOLTAREN KREM NE İŞE YARAR?

Fiziksel travma ya da ameliyat sonrasında meydana gelen ağrı ve şişliklerin tedavisine yardımcı olur.

Kaza ve spor yaralanmalarının yol açtığı burkulma, ezilme, incinme gibi sebeplerle varlık gösteren ağrı ve iltihaplanmaların tedavisine yardımcı olur.

Yumuşak doku iltihaplarının tedavisinde kullanılır.

Bölgesel romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Omurgalarda meydana gelen iltihaplar ve bu iltihaplara bağlı hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Kemik sütunlarındaki ağrıları geçirir.

Akut gut rahatsızlığının tedavisinde kullanılır.

Böbrek ve idrar yollarında oluşan taşa bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır.

VOLTAREN KREMİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Deri yüzeyinde aniden varlık gösteren kızarıklık

Işığa karşı hassasiyet

Deri yüzeyinde varlık gösteren döküntü ve kaşıntı gibi problemler

Bazı cilt hastalıkları

Nefes alışverişinde güçlük

Kurdeşen

Ağız, yüz ve boğaz bölgesinde hafif şişlik

Gastrik ağrı, mide bulantısı, ishal