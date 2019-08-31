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nedir ve ne işe yarar?

Etken maddesi diklofenak dietilamonyum olan ağrısı kesici bir jel olarak tanımlanan , cilt yüzeyine haricen uygulanır. Genel olarak eklem ve kas ağrıları söz konusu olduğunda reçete edilir. Vücutta ağrı ve iltihaba yol açan etkenleri azaltır. Diz eklemlerinde meydana gelen hafif dereceli iltihaplanmalarda, kaza ve spor yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan kas ve eklem burkulmalarında, incilme ve ezilmeye bağlı şişlik, ağrı ve iltihabi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Peki tam olarak nasıl etki gösterir? İşte Voltaren ne işe yarar sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 16:12
Voltaren krem nedir ve ne işe yarar?

Krem türünde bir ilaç olup eklem iltihaplanmaları ile birlikte burkulma sebepli ağrılar ve darbeye bağlı ezilmelerin yanı sıra romatizma vb. hastalıkların sebep olduğu ağrıların tedavisinde kullanılan Voltaren, eczanelerde 50 gr'lık krem tüplerinde satılır.

VOLTAREN KREM NE İŞE YARAR?

  • Fiziksel travma ya da ameliyat sonrasında meydana gelen ağrı ve şişliklerin tedavisine yardımcı olur.
  • Kaza ve spor yaralanmalarının yol açtığı burkulma, ezilme, incinme gibi sebeplerle varlık gösteren ağrı ve iltihaplanmaların tedavisine yardımcı olur.
  • Yumuşak doku iltihaplarının tedavisinde kullanılır.
  • Bölgesel romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Omurgalarda meydana gelen iltihaplar ve bu iltihaplara bağlı hastalıkların tedavisine yardımcı olur.
  • Kemik sütunlarındaki ağrıları geçirir.
  • Akut gut rahatsızlığının tedavisinde kullanılır.
  • Böbrek ve idrar yollarında oluşan taşa bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır.

VOLTAREN KREMİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

  • Deri yüzeyinde aniden varlık gösteren kızarıklık
  • Işığa karşı hassasiyet
  • Deri yüzeyinde varlık gösteren döküntü ve kaşıntı gibi problemler
  • Bazı cilt hastalıkları
  • Nefes alışverişinde güçlük
  • Kurdeşen
  • Ağız, yüz ve boğaz bölgesinde hafif şişlik
  • Gastrik ağrı, mide bulantısı, ishal

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