Yumurta çatlaması nedir? Nasıl anlaşılır? Kaç gün sürer

Yumurta çatlaması, kadınların belirli dönemlerinde yumurtanın yumurtalıktan dışarıya çıkması durumuna denmektedir. Kasık kısımlarında ağrılara neden olan yumurta çatlaması göğüslerde şişlik, ve vücut ısısında artma gibi tepkimelere yol açabilmektedir. Yumurta çatlaması hangi dönemlerde olur? Kaç gün sürer?

Kadınların ovulasyon zamanlarında yani yumurta çatlama dönemlerinde kasıklarda ağrılara neden olabilmektedir. Her yumurtlama döneminde farklı seyreden yumurta çatlaması her ay döngüsünde aynı tepkimelere yol açmaz.

Yumurtlama günü yaklaştığını vücut haber verir

Vücut, yumurtlama gününün yaklaştığı zamanlarda akıntıda artış olur. Göğüslerde hassasiyet, vücut ısısında artma, yumurtlama döneminde görülen belirtileri arasındadır.



Yumurta çatlaması kaç gün sürer?

Yumurta çatlaması olarak ifade edilen olay, bir anda meydana gelen bir olaydır. Ancak yumurtalıktan salınan yumurta, en fazla 1 gün civarında canlılığını koruyabilir. Bu sebepten dolayı da, yumurta çatlaması meydana geldikten sonra en fazla bir gün içerisinde hamilelik elde etme şansı vardır.



Yumurta çatlaması adetin kaçıncı gününde olur?

Yumurtlama olayı yaklaşık olarak adet kanaması gelmeden, 2 hafta önce meydana gelir. Adetleri daha seyrek örneğin 35 günde bir olan bir kadında, yumurtlama adet başlamasından 21 gün sonra oluşur. Buna benzer şekilde adetleri düzenli olarak 28 günde bir görülen kadında ise, yumurta çatlaması adet başlamasından 14 gün sonra olur, adetleri 30 günde bir olan bir kadında adet kanaması başladıktan 16 gün sonra gerçekleşir.



Yumurta çatlamasından sonra nasıl döllenme olur?



Yumurta çatlamasının ardından salınan yumurta, tuba (tüp) organı ile yakalanır ve yakın zamanlarda cinsel ilişkiye girilmiş ise veya aşılama yapılmış ise, sperm ile yumurta hücresi tüp içerisinde birleşerek döllenme meydana gelir. Döllenme ile meydana gelen hamilelik materyali, rahim içerisine ilerleyerek yerleşir.