Yumuşak sivilce neden çıkar? Küçük sivilce çıkmasının nedenleri

Sivilce çıkmasının nedeni karmaşıktır, ancak sivilcenin oluşmasına katkıda bulunan bazı faktörler genetik, hormonal değişiklikler, diyet ve stres olabilir. Hafif akne tedavisi tipik olarak kolaydır ve tezgah üstü (OTC) tedavilere cevap verebilir. Yaşınız veya cildiniz ne olursa olsun hafif sivilce alabilirsiniz. Bu faktörler, kısmen tolere edebileceğiniz tedavileri belirleyebilir. Haberimizde küçük (yumuşak) sivilce ve diğer türler arasındaki farkları ve çıkma nedenlerini öğrenebilirsiniz.

Sivilce neden çıkar? Sivilce çıkmasının sebebi nedir?

Sivilcenin bir veya birkaç nedeni olabilir.

SİVİLCE ÇIKMASININ NEDENLERİ

Hormonal değişiklikler. Bu değişiklikler genellikle ergenlik döneminde veya hamilelik sırasında meydana gelir.

Aşırı androjenler (erkek cinsiyet hormonları). Bu polikistik over sendromu (PKOS) gibi durumlarla ilgili olabilir.

Duygular. Depresyon, anksiyete ve stres, cildinizi etkileyebilir.

Zayıf bir beslenme alışkanlığının olması sivilce nedenlerinin başında gelmektedir. Çok fazla glisemik yiyecek almak çok fazla cildinizi etkileyebilir.

Mandıra. Bazı durumlarda, süt içmek, özellikle yağsız süt, sivilceye neden olabilir.

Yağlı veya gözenek tıkanma maddelerinin kullanılması. Alnında hafif sivilcelere neden olabilecek yaygın ürünler arasında kafa derisinde veya şekillendirici zehirlerde kullanılan yağlar bulunur.