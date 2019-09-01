B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? B12 eksikliğinin zararları nelerdir? İşte detaylar

Vücudumuzun her vitamine ihtiyacı vardır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ya da gerekli gücünü koruması açısından bu durum çok önemlidir. Özellikle sinir sistemi ve hafıza güçlendirici olarak B12 vitaminin alınması büyük önem taşımaktadır. Peki B12 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? Eksiliğinin zararları nelerdir?

B12 vitamini sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlar, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder..B12 vitamini eksikliğinde yürüme bozukluğu, kronik yorgunluk, depresyon, sindirim bozuklukları, bayılmalar, mide bulantısı, kusma, fazla gaz çıkarma, baş dönmesi, uyku hali, karaciğer büyümesi, göz bozuklukları, halüsinasyonlar, baş ağrıları, dil enfeksiyonu, huzursuzluk, zor nefes alma, hafıza kaybı, sinirsel bozulmalar, kalp çarpıntısı, kansızlık, kulaklarda çınlama, omurilik yıpranması gibi rahatsızlıklar görülebilir.

B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?



Süt ve süt ürünleri

Süt, yoğurt ve kefir.



Yumurta

Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları.



Ciğer

Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir.



Kabuklu deniz ürünleri

İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz.



Balık

B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir.



Kırmızı et

Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir.