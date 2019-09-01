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Mucize fındığı bu şekilde tüketirseniz öyle bir faydası var ki... Dövülmüş şaşırtıyor!

Mucize olarak adlandırılan fındığın birçok faydası var ama bu bambaşka... , ülkemizde oldukça fazla retilen hatta birçok ülkeye ihracatı yapılan milli bir besinimizdir. Yağından da faydalandığımız fındık büyük küçük herkesin severek tükettiği bir besin. Peki fındığı nasıl tüketmeliyiz? Kuru yemiş olarak tüketilen fındığın kavrulması aslında uzmanların tavsiye ettiği bir şey değil. Ne kadar lezzeti daha da katlansada fındığı çiğ tüketmek en sağlıklısı. Dövülmüş ise saymakla bitmiyor. İşte fındığın insan vücuduna ...

Giriş Tarihi: 16.8.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 08:46
Mucize besin fındığı bu şekilde tüketirseniz öyle bir faydası var ki... Dövülmüş fındığın faydaları şaşırtıyor!

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideren , cinsel sıkıntısı olanlara da fayda sağlıyor.

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Mucize besin fındığı bu şekilde tüketirseniz öyle bir faydası var ki... Dövülmüş fındığın faydaları şaşırtıyor!
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