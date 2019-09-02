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Çocuğunuzu okul öncesi göz doktoruna götürün

Okullar açılmadan önce yaptırmak çok önemli. Yapılan taramalarda görme tembelliği, şaşılık, yüksek derece kırma kusurları önceden belirlenip tedavi edilebiliyor

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019
Çocuğunuzu okul öncesi göz doktoruna götürün
Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Sağlık problemleri, çocukların ders başarılarını etkiliyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, okul öncesi göz check-up'ı ile ilgili bilgiler verdi…
Okul çağına gelmiş çocuklarda muhakkak okula başlamadan önce göz muayenesi yapılıp görme kusurları veya şaşılık gibi hastalıkların tespiti ve tedavisi yapılmalıdır.
Görme kusurları olan çocuklar tahtayı görmede zorlanmanın yanı sıra baş ağrısı ve gözde sulanma ile de baş etmek durumunda kalırlar.
Başarı oranı düşen çocuk, içine kapanır ve ders ile olan ilgisini keser. Bu durum ilerleyen zamanlarda görme kusurlarının yanında psikolojik sorunlara da yol açar, çocukta özgüven problemleri yaratır.
Son dönemde dünyada ve ülkemizde çocukların cep telefonları, tablet, bilgisayar gibi yakın mesafe çalışma artışına bağlı miyopi (uzağı iyi görememe hastalığı) görülme sıklığı hızla artıyor.
Bu yüzden yakın mesafe çalışmayı azaltıp daha çok gün ışığından faydalanmak, okul çağındaki çocuklar için önemlidir.
Kapalı ortamda çok vakit geçiren çocuklarda sıklıkla görülen miyopinin, D vitamini eksikliğine bağlı olduğu düşünülüyor. Ayrıca ders çalışırken veya tablet gibi cihaz kullanırken daha aydınlık ortamlar tercih edilebilir.
Okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen bir diğer sorunsa gözde çapaklanma ve kızarıklıktır. Bu rahatsızlık enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi alerjik de olabilir. Bunun teşhisi uzman bir hekim tarafından yapılıp tedavisi ona göre düzenlenir.

BULAŞICIYSA OKULA GÖNDERMEYİN
Bu rahatsızlığın viral kaynaklı olduğu tespit edilirse bulaşıcılığı olduğundan hemen bazı önlemler almak gereklidir. Bunların başında evde ailenin dikkat etmesi gerekenler gelir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuğun havlusunu ayırmak, gerekirse yastık yüzünü her gün değiştirmek ve çocuğa el ve yüzünü sık sık yıkama alışkanlığını kazandırmak gerekir. Ayrıca bulaşıcı olduğundan ve diğer çocuklara da temas ile hastalığın yayılacağından, bir halk sağlığı sorunu olarak da düşünülebilir. Bu sebepten biz aileye 'Çocuğu birkaç gün okula göndermeyin' diyoruz. Bu önlemler alındıktan sonra verdiğimiz ilaçların düzenli kullanımı ile birkaç gün içerisinde durum düzelecektir.
Eğer çocuğun göz rahatsızlığının sebebi alerjik ise, güneş ışığı ve tozdan korunması önemlidir. Gün içinde ellerini ve yüzünü sık sık yıkaması önerilir. Bulaşıcı olmadığından okuldan uzaklaşmasına gerek yoktur.

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