Çocuğunuzu okul öncesi göz doktoruna götürün

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Sağlık problemleri, çocukların ders başarılarını etkiliyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, okul öncesi göz check-up'ı ile ilgili bilgiler verdi…
Okul çağına gelmiş çocuklarda muhakkak okula başlamadan önce göz muayenesi yapılıp görme kusurları veya şaşılık gibi hastalıkların tespiti ve tedavisi yapılmalıdır.
Görme kusurları olan çocuklar tahtayı görmede zorlanmanın yanı sıra baş ağrısı ve gözde sulanma ile de baş etmek durumunda kalırlar.
Başarı oranı düşen çocuk, içine kapanır ve ders ile olan ilgisini keser. Bu durum ilerleyen zamanlarda görme kusurlarının yanında psikolojik sorunlara da yol açar, çocukta özgüven problemleri yaratır.
Son dönemde dünyada ve ülkemizde çocukların cep telefonları, tablet, bilgisayar gibi yakın mesafe çalışma artışına bağlı miyopi (uzağı iyi görememe hastalığı) görülme sıklığı hızla artıyor.
Bu yüzden yakın mesafe çalışmayı azaltıp daha çok gün ışığından faydalanmak, okul çağındaki çocuklar için önemlidir.
Kapalı ortamda çok vakit geçiren çocuklarda sıklıkla görülen miyopinin, D vitamini eksikliğine bağlı olduğu düşünülüyor. Ayrıca ders çalışırken veya tablet gibi cihaz kullanırken daha aydınlık ortamlar tercih edilebilir.
Okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen bir diğer sorunsa gözde çapaklanma ve kızarıklıktır. Bu rahatsızlık enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi alerjik de olabilir. Bunun teşhisi uzman bir hekim tarafından yapılıp tedavisi ona göre düzenlenir.
BULAŞICIYSA OKULA GÖNDERMEYİN
Bu rahatsızlığın viral kaynaklı
olduğu tespit edilirse bulaşıcılığı olduğundan
hemen bazı önlemler almak
gereklidir. Bunların başında evde ailenin
dikkat etmesi gerekenler gelir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında
çocuğun havlusunu ayırmak, gerekirse
yastık yüzünü her gün değiştirmek
ve çocuğa el ve yüzünü sık sık yıkama
alışkanlığını kazandırmak gerekir. Ayrıca
bulaşıcı olduğundan ve diğer çocuklara
da temas ile hastalığın yayılacağından,
bir halk sağlığı sorunu olarak da
düşünülebilir. Bu sebepten biz aileye
'Çocuğu birkaç gün okula göndermeyin'
diyoruz. Bu önlemler alındıktan sonra
verdiğimiz ilaçların düzenli kullanımı
ile birkaç gün içerisinde durum düzelecektir.
Eğer çocuğun göz rahatsızlığının
sebebi alerjik ise, güneş ışığı ve tozdan
korunması önemlidir. Gün içinde ellerini
ve yüzünü sık sık yıkaması önerilir. Bulaşıcı olmadığından okuldan uzaklaşmasına gerek yoktur.