Çocuğunuzu okul öncesi göz doktoruna götürün

BUGÜN NELER OLDU

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Sağlık problemleri, çocukların ders başarılarını etkiliyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Dundar, okul öncesi göz check-up'ı ile ilgili bilgiler verdi…Okul çağına gelmiş çocuklarda muhakkak okula başlamadan önce göz muayenesi yapılıp görme kusurları veya şaşılık gibi hastalıkların tespiti ve tedavisi yapılmalıdır.Görme kusurları olan çocuklar tahtayı görmede zorlanmanın yanı sıra baş ağrısı ve gözde sulanma ile de baş etmek durumunda kalırlar.Başarı oranı düşen çocuk, içine kapanır ve ders ile olan ilgisini keser. Bu durum ilerleyen zamanlarda görme kusurlarının yanında psikolojik sorunlara da yol açar, çocukta özgüven problemleri yaratır.Son dönemde dünyada ve ülkemizde çocukların cep telefonları, tablet, bilgisayar gibi yakın mesafe çalışma artışına bağlı miyopi (uzağı iyi görememe hastalığı) görülme sıklığı hızla artıyor.Bu yüzden yakın mesafe çalışmayı azaltıp daha çok gün ışığından faydalanmak, okul çağındaki çocuklar için önemlidir.Kapalı ortamda çok vakit geçiren çocuklarda sıklıkla görülen miyopinin, D vitamini eksikliğine bağlı olduğu düşünülüyor. Ayrıca ders çalışırken veya tablet gibi cihaz kullanırken daha aydınlık ortamlar tercih edilebilir.Okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen bir diğer sorunsa gözde çapaklanma ve kızarıklıktır. Bu rahatsızlık enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi alerjik de olabilir. Bunun teşhisi uzman bir hekim tarafından yapılıp tedavisi ona göre düzenlenir.Bu rahatsızlığın viral kaynaklıolduğu tespit edilirse bulaşıcılığı olduğundanhemen bazı önlemler almakgereklidir. Bunların başında evde ailenindikkat etmesi gerekenler gelir.Böyle bir durumla karşılaşıldığındaçocuğun havlusunu ayırmak, gerekirseyastık yüzünü her gün değiştirmekve çocuğa el ve yüzünü sık sık yıkamaalışkanlığını kazandırmak gerekir. Ayrıcabulaşıcı olduğundan ve diğer çocuklarada temas ile hastalığın yayılacağından,bir halk sağlığı sorunu olarak dadüşünülebilir. Bu sebepten biz aileye'Çocuğu birkaç gün okula göndermeyin'diyoruz. Bu önlemler alındıktan sonraverdiğimiz ilaçların düzenli kullanımıile birkaç gün içerisinde durum düzelecektir.Eğer çocuğun göz rahatsızlığınınsebebi alerjik ise, güneş ışığı ve tozdankorunması önemlidir. Gün içinde ellerinive yüzünü sık sık yıkaması önerilir. Bulaşıcı olmadığından okuldan uzaklaşmasına gerek yoktur.