Diş jeliyle dolgu tarihe karışacak

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Çin'dekiZhejiang Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından geliştirilen jel, diş minesinin kendini tamir etmesini sağladı. Araştırmacılar, jel kıvamındaki sıvıyı hastalardan sökülmüş hasarlı dişler üzerinde denedi. Çürük ve dokusu bozulmuş dişler, ağız ortamının benzeri bir çözelti içinde tutuldu. Çalışma uzmanları, jel sayesinde minenin kendisini sadece 48 saat içinde onarıldığını belirledi. Science Advances'da da yayınlanan çalışmada, jelin en önemli yetersizliğinin sadece 3 mikrometre kalınlığında bir tabaka oluşturmayı başarabilmesi olduğu kaydedildi. Bu kalınlık, zarar görmemiş bir mineden 400 kat daha ince.Bilim insanları uzun süredir dişin dış yüzeyini kaplayan mine üzerindeki çalışmalarında başarıya ulaşamıyordu. Amalgam, kompozit ve porselen dolgular mineyi tamir etmek için kullanılsa da kalıcı bir tamir sağlayamıyor. Çünkü yabancı maddelerden yapılan bu dolgular, zamanla gevşeyebiliyor. The New Scientist adlı bilimsel yayına göre deneme sürecinde olan jelin, yemek yenilen veya bir şeyler içilen doğal ortamda nasıl çalıştığını görmek için bir sonraki aşamada insanlarda denemesi hedefleniyor. Başarılı olunması halinde diş çürükleri için kullanılan dolgu yöntemlerinin tarihe karışacağı tahmin ediliyor.