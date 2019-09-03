Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır?

Ketojenik diyet, Şahan Gökbakar gibi birçok ünlünün kısa zamanda sağlıklı zayıflamasını sağlayan bir diyet türüdür. Düşük karbonhidrat tüketimi sayesinde yağlar daha hızlı bir şekilde yakılır. Sağlıklı yağ tüketimini öneren diyet türü son zamanların fenomen diyeti haline geldi. Bu tarz diyet çeşitlerinin uzman gözetiminde yapılması gerektiğini de hatırlatıyor ve bu diyete başlamadan önce haberimize bir göz atmanızı öneriyoruz. Peki, Ketojenik diyet nedir? Nasıl yapılır? İşte detaylar...

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet (veya kısaca keto diyeti), birçok sağlık yararı sağlayan düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyettir. Aslında, 20'den fazla çalışma bu tür bir diyetin kilo vermenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Ketojenik diyetlerin diyabet, kanser, epilepsi ve Alzheimer hastalığına karşı bile yararları olabilir.

İşte ketojenik diyet için ayrıntılı başlangıç klavuzu

Ketojenik diyet, Atkins ve düşük karbonhidrat diyeti ile birçok benzerliği paylaşan çok düşük karbonhidratlı, yararlı yağları içeren bir diyet türüdür.

Karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmayı ve yağla değiştirmeyi içerir. Karbonhidratlardaki bu azalma vücudunuzu, ketozis adı verilen metabolik bir duruma sokar .Bu olduğunda, vücudunuz enerji için yağ yakmada inanılmaz verimli olur. Aynı zamanda karaciğerde, beyine enerji sağlayabilen yağları ketonlara dönüştürür. Ketojenik diyet, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyettir. Kan şekeri ve insülin seviyelerini düşürür ve vücudun metabolizmasını karbonhidratlardan ve yağ ve ketonlara doğru kaydırır.

KETOJENİK DİYETTE TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Şekerli yiyecekler: Soda, meyve suyu, smoothie'ler, kek, dondurma, şekerleme, vb.

Tahıllar veya nişastalar: Buğday bazlı ürünler, pirinç, makarna, mısır gevreği vb.

Meyve: Çilek gibi meyvelerin küçük porsiyonları hariç tüm meyveler.

Fasulye veya baklagiller: Bezelye, barbunya fasulyesi, mercimek, nohut vb.

Kök sebzeler ve yumrular: Patates, tatlı patates, havuç, havuç, vb.

Az yağlı veya diyet ürünleri: Bunlar yüksek oranda işlenir ve genellikle karbonhidratları yüksektir.

Bazı çeşniler veya soslar: Bunlar genellikle şeker ve sağlıksız yağ içerir.

Sağlıksız yağlar: İşlenmiş bitkisel yağ, mayonez vb. alımınızı sınırlandırın.

Tahıl, şeker, baklagil, pirinç, patates, şeker, meyve suyu ve hatta çoğu meyve gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerden kaçının.

Yemeklerinizin çoğunluğunu bu yiyeceklere dayandırmalısınız:

Et: Kırmızı et, biftek, jambon, sosis, pastırma, tavuk ve hindi.

Yağlı balık: Somon, alabalık, ton balığı ve uskumru gibi.

Yumurtalar: Otlu veya omega-3 bütün yumurtaları arayın.

Peynir: İşlenmemiş peynir (çedar, keçi, veya mozzarella).

Kuruyemiş ve tohum: Badem, ceviz, keten tohumu, kabak çekirdeği, chia tohumu vb.

Sağlıklı yağlar: Öncelikle sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve avokado yağı.

Düşük karbonhidratlı sebzeler: Yeşil sebzelerin çoğu, domates, soğan, biber vb.

Çeşniler: Tuz, karabiber ve çeşitli sağlıklı bitki ve baharatları kullanabilirsiniz.

Diyetinizi çoğunlukla bütün, tek bileşenli yiyeceklere dayandırmak en iyisidir.

Diyetinizin büyük bölümünü et, balık, yumurta, tereyağı, fındık, sağlıklı yağlar, avokado ve az miktarda karbonhidratlı sebzeler gibi yiyeceklere dayandırın.

1 HAFTALIK KETOJENİK DİYET LİSTESİ

Ketojenik diyetin temelinde neler olmasının gerektiğini artık anlamışsınızdır. Ketojenik diyet planına ihtiyacınız varsa Başlamanıza yardımcı olmak için işte bir haftalık ketojenik diyet yemek planı örneği:

PAZARTESİ

KAHVALTI Pastırma, yumurta ve domates.

ÖĞLE YEMEĞİ Zeytinyağlı tavuk salatası, beyaz peynir.

AKŞAM YEMEĞİ Tereyağında pişmiş kuşkonmazlı somon balığı.

SALI

KAHVALTI: Yumurta, domates, fesleğen ve keçi peynirli omlet.

ÖĞLE YEMEĞİ: Badem sütü, yer fıstığı yağı, kakao tozu ve stevia milkshake.

AKŞAM YEMEĞİ: Köfte, kaşar peyniri ve sebze.

ÇARŞAMBA

KAHVALTI: Ketojenik bir milkshake ( bunu ya da bunu deneyin ).

ÖĞLE YEMEĞİ: Zeytinyağlı karides salatası ve avokado.

AKŞAM YEMEĞİ: Parmesan peyniri, brokoli

PERŞEMBE

KAHVALTI: Avokado, salsa, biber, soğan ve baharatlı omlet.

ÖĞLE YEMEĞİ: Bir avuç fındık ve kereviz çubuğu.

AKŞAM YEMEĞİ: Sebzeli pesto ve krem peynir ile doldurulmuş tavuk.

CUMA

KAHVALTI: Fıstık ezmesi, kakao tozu ve stevia ile şekersiz yoğurt.

ÖĞLE YEMEĞİ: Hindistan cevizli yağda pişirilmiş sebzeli dana kızartma.

AKŞAM YEMEĞİ: Pastırma, yumurta ve peynirli burger.

CUMARTESİ

KAHVALTI: Sebzeli jambon ve peynirli omlet.

ÖĞLE YEMEĞİ: Fındıklı jambon ve peynir dilimleri.

AKŞAM YEMEĞİ: Beyaz balık, yumurta ve ıspanak hindistancevizi yağı ile pişirilir.

PAZAR

KAHVALTI: Pastırmalı mantarlı kızarmış yumurta.

ÖĞLE YEMEĞİ: Peynir ile Burger.

AKŞAM YEMEĞİ: Biftek salata eşliğinde yumurta.