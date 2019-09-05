Her gün 1 adet çiğ pirinç yutarsanız etkisi inanılmaz
Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere oldukça etkili bir yöntem. Her gün bir adet çiğ pirinç yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve hatta tatlı isteğinizi tamamen sonlandırabilirsiniz. İşte zayıflamak isteyenlerin yeni favorisi çiğ pirinç yutma hareketi...
Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:47
PİRİNÇ KÜRÜ
Yaz yaklaşırken siz de birkaç kilo fazlalığınızdan kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz pirinç küründen faydalanabilirsiniz, elbette öncesinde uzmana danışma şartı ile...