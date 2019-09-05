Bu besinler inme riskini artırıyor

EPIC-Oxford'un 1993-2001 yıllarında takip ettiği katılımcıların yarısının et, 7 bin 500'ünün balık yediği, 16 binden fazlasının da vejetaryen ya da vegan olduğu belirtildi. Süreç içinde 2 bin 820 koroner kalp hastalığı, 300'ü hemorajik olmak üzere bin 72 inme vakasına rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin vejetaryen ve veganlarda yüzde 22, balık yiyenlerde de yüzde 13 azaldığını gözlemledi. Öte yandan araştırmada sadece sebzeyle beslenenlerin inme geçirme olasılığının yüzde 20 arttığı görüldü.

Araştırmacılar, vejetaryenler ve veganlarda artan inme riskinin, düşük B12 seviyesiyle bağlantısı olabileceğini belirtirken, konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. Diyetisyenler de sağlık için en iyisinin beslenmeyi çeşitlendirmek olduğu önerisinde bulundu.