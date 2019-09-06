Rahim iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur?

Hemen hemen her kadında görülebilen rahim iltihabı kadınların korkulu rüyası haline gelebiliyor. Belirtileri kendini hemen göstermediği için tehlikeli boyutlara varma olasılığı da yüksek olan bu rahatsızlık kadınların pek çoğunda anlık olarak görülüyor ya da farkında olmadan geçmiş dönemlerden ortaya çıkmış oluyor. Bu bağlamda önemli bir hastalık olan rahim iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Rahim iltihabının tedavisi nasıl olur? İşte bilgiler

RAHİM İLTİHABI NEDİR?

Rahim iltihabı çoğu zaman için cinsel yolla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun nedeniyle ancak aktif cinsel yaşamı olan kadınlarda rahim iltihabı görülebilir ve cinsel yaşamı olmayan kadınlarda büyük oranda görülmez. Kadınların pek çoğu rahim iltihabını anlık olarak yaşıyor veya geçmiş dönemlerde kendi dahi farkında olmadan yaşadı. Bunun sebebi ise rahim iltihabı meydana geldikten sonra dahi kadınların bunu anlayabilecek pek fazla bir belirti ile karşı karşıya gelmemesi. Rahim iltihabı çok ciddi boyutlara ulaşmadığında kendi kendine ortadan yok olabiliyor. Bundan kaynaklı doktor kontrolüne gelinmeden yaşanmış ve bitmiş olan rahim iltihabı sorunları oldukça fazla sayıda.

RAHİM İLTİHABI BELİRTİLERİ

Alt Karın ve Pelviste Ağrı

Vajinal Akıntı

Anormal Adet Kanaması

İlişki Sırasında Ağrı veya Kanama

Ateş ve Kusma

Ağrılı veya Zor İdrara Çıkma

Kaşıntı ve Makat Bölgesinde Ağrı

RAHİM İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Rahim iltihabı problemi yaşayan bir kişi için tedavi yöntemleri çeşitli olabilir. Kişilerin rahim iltihabının derecesine göre farklı yöntemler uygulanır. Genellikle pek çok insanın rahim iltihabı tedavisinde ilaç kullanılması öngörülür. İlaçlı tedavi ile kısa sürede rahim içerisinde oluşmuş olan iltihap kurutularak yok edilir. Antibiyotik tedavisi bu durum için uygundur fakat doktorunuzun verdiği ölçüler önemlidir. Kişilerin kendi kendine antibiyotik içerek tedaviye başlaması oldukça sakıncalıdır. Bu durum rahim iltihabını kontrolsüz antibiyotik ile kuvvetlendirilir. Mutlaka rahim iltihabı şüphesi olan kişilerin doktor kontrolünden geçmesi şarttır.