Canan Karatay uyardı: Bu ürünleri internetten satın almayın!

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki evinde tatilini geçiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, mevsimsel geçiş, doğal beslenme, şeker hastalığı, vitaminler, enerji ve gazlı içecekler konusunda,özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karatay, mevsimsel geçişlerde yetişkinlerle çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini belirterek, "Kış aylarına hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Bol bol tereyağı ve zeytinyağı tüketmeliyiz. Beynimiz yağlarla çalışır. Okullar başlıyor ve yavrularımızın evde yapılmış yoğurt tüketmeleri gerekiyor" dedi.



