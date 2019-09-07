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uyardı: Bu ürünleri internetten satın almayın!

Bodrum'daki yazlığında tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , raf ömrü uzun olan yoğurt ve süt ürünlerinin sağlıksız olduğunu söyledi. Karatay, özellikle enerji içeceklerinin erken ölüme yol açtığını, şekerli ve gazlı içeceklerin çocukları hiperaktif yaptığını ileri sürdü.İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları...

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 12:54
Canan Karatay uyardı: Bu ürünleri internetten satın almayın!

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki evinde tatilini geçiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , mevsimsel geçiş, doğal beslenme, şeker hastalığı, vitaminler, enerji ve gazlı içecekler konusunda,özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karatay, mevsimsel geçişlerde yetişkinlerle çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini belirterek, "Kış aylarına hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Bol bol tereyağı ve zeytinyağı tüketmeliyiz. Beynimiz yağlarla çalışır. Okullar başlıyor ve yavrularımızın evde yapılmış yoğurt tüketmeleri gerekiyor" dedi.

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Canan Karatay uyardı: Bu ürünleri internetten satın almayın!
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