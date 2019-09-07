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İnciri sütün içinde bekletirseniz etkisi inanılmaz! İşte ...

içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz için oldukça faydalı bir besindir. Hem lezzeti hem de sağlığa olan yararları saymakla bitmiyor. Çoğu kişi tarafından gizli kalmış bir kaynağı olarak görülüyor. Herkes tarafından sevilen bir meyve olan nelerdir? İncir sağlığımıza ne gibi faydalar sağlar? Dr. Muammer Yıldız tüm bu soruları cevaplayarak incirin mucizevi faydalarını sıraladı...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 10:49
İnciri sütün içinde bekletirseniz etkisi inanılmaz! İşte incirin faydaları...

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.

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İnciri sütün içinde bekletirseniz etkisi inanılmaz! İşte incirin faydaları...
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