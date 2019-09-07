Rahim iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur? İşte bilgiler

Hemen hemen her kadında görülebilen rahim iltihabı kadınların korkulu rüyası haline gelebiliyor. Belirtileri kendini hemen göstermediği için tehlikeli boyutlara varma olasılığı da yüksek olan bu rahatsızlık kadınların pek çoğunda anlık olarak görülüyor ya da farkında olmadan geçmiş dönemlerden ortaya çıkmış oluyor. Bu bağlamda önemli bir hastalık olan rahim iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Rahim iltihabının tedavisi nasıl olur? İşte bilgiler

RAHİM İLTİHABI NEDİR?

Genellikle cinsel yolla ortaya çıkan duruma göre tehlikeli olan bir hastalıktır. Kadınların çoğu anlık olarak ya da geçmişten gelen sıkıntılar sebebiyle ortaya çıkan rahim iltihabının kadınlar farkında olmayabiliyor. Rahim iltihabı belirtileri de kendisini gizlediği için kadınların bunu anlaması zor olabiliyor. Çok ciddi boyutlara ulaşmadığında kendi kendine de yok olabilen bir rahatsızlık olsa da yine de ihmale gelmeyecek bir hastalıktır. Bundan dolayı doktor kontrolüne gelinmeden yaşanmış ve bitmiş rahim ilthabı sorunları fazla sayıdadır.

RAHİM İLTİHABI BELİRTİLERİ

Alt Karın ve Pelviste Ağrı

Vajinal Akıntı

Anormal Adet Kanaması

İlişki Sırasında Ağrı veya Kanama

Ateş ve Kusma

Ağrılı veya Zor İdrara Çıkma

Kaşıntı ve Makat Bölgesinde Ağrı

RAHİM İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Rahim iltihabı sıkıntısı yaşayanlar için tedavi yöntemleri oldukça çeşitlidir. Kişinin durumuna ve rahatsızlık derecesine göre tedavi yöntemi uygulanır.Genellikle pek çok insanın rahim iltihabı tedavisinde ilaç kullanılması öngörülür. İlaçlı tedavi ile kısa sürede rahim içerisinde oluşmuş olan iltihap kurutularak yok edilir. Antibiyotik tedavisi de rahim iltihabı için kullanılır ancak bunun doktor kontrolünde olması gerekir.