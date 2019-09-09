Hareketsiz kalmak yerine evinizi yeniden dekore edin

BUGÜN NELER OLDU

Yaz bitti, iş hayatına geri dönüldü, okullar açıldı. Uzman Psikolog Seliyha Elbeyoğlu, günlerin kısalması ve havanın soğuması ile birlikte kendisini iyiden iyiye belli edecek olan sonbahar depresyonuna karşı önerilerde bulundu…Sonbahar hüznünün ya da sonbahar depresyonunun tıp literatüründeki karşılığı 'Mevsimsel Duygulanım Bozukluğu'dur. Günler kısalırken, yani sıklıkla sonbahar mevsiminde başlar.Üç insandan birini etkileyen bir durum olan mevsimsel duygulanım bozukluğundan en çok kadınlar etkilenir. Çünkü kadınların serotonin (mutluluk) hormonu duyarlılıkları daha yüksektir. İşte sonbahar depresyonuna karşı öneriler:Spor yapmak, kişisel doyum ve iyilik hali sağlayan beyin kimyasallarının üretimini ve içsel gücü artırır. Ayrıca uyku ve iştahı düzenler. Spora başlamak için sanılanın aksine karmaşık hazırlıklara gerek yoktur. En kolay yollardan biri, orta tempoda yürümektir. Açık havada yürüyüş yapmak gün ışığından daha fazla faydalanmanıza ve böylece depresyon halinden çabuk çıkmanıza yardımcı olacaktır.Hazmı kolay, düşük kalorili yiyecekler kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Yiyecek seçimlerinize özen göstermek, ruh ve beden sağlığınıza iyi gelecektir.Gerek ev içinde, gerekse ev dışında aktif kalmaya devam edin. Bitkinliğinizi dinlenmek değil, aktif kalmak azaltır. Ayrıca hareketlerin kısıtlanması sosyal izolasyonu da beraberinde getireceği için 'kış kalıbı' diye bahsettiğimiz ve istemediğimiz döngünün sürmesine neden olur. Evde olduğunuz zaman dilimlerinde uyuklamak ya da hareketsiz kalmak yerine; ev içi dekorasyonlarında gözünüze ve ruhunuza iyi gelen değişiklikler yapabilirsiniz. Bunları yaparken renklerin gücünden faydalanarak canlı renkler tercih edebilirsiniz. Dolaplarınızı, kitaplığınızı ve mutfağınızı parça parça yeniden düzenlemek; hem yaşam alanınızı rahatlatacak, hem de aktif kalmanızı sağlayacaktır.Yapılan araştırmalar; kendi kendimize 'gülümseme ifadesi' takındığımızda bile bir anda kendimizi daha mutlu hissettiğimizi göstermektedir. Bu nedenle bol bol kendi kendinize ya da sohbet sırasında karşınızdaki kişiyi dinlerken gülümsemeye çalışın.Erken yatıp erken kalkın: Gün ışığından maksimum düzeyde faydalanabilmek için hafta sonu dahil erken yatıp erken kalkmaya özen gösterin. Melatoninin en yüksek düzeyde salgılandığı saatler olan 23.00- 07.30 arasındaki zaman diliminde uyuyup uyanmaya çalışın. Bu saatler, aynı zamanda kaliteli bir uykunun eşlik edeceği uyku-uyanıklık döngüsüdür.Güneşten faydalanın: Sonbahar mevsimlerinde imkan buldukça sabah doğan ve akşam batan güneşi seyredin. Bu aktivite, mevsimselliğe bağlı gelişen depresyona yatkın kişilerde iyileştirici etkiye sahip olup ruh sağlığınıza iyi gelecektir.Evinizde güneş ışığı hissi veren ampuller kullanın: İç mekanlarda ve evinizde ışıktan yararlanabilmek için; güneş olsun ya da olmasın pencerelere yakın oturmak ve güneş ışığı hissi veren ampuller kullanmak etkili olacaktır.