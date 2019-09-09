İnciri sütün içinde bekletirseniz etkisi inanılmaz! İşte incirin faydaları...

İncir içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz için oldukça faydalı bir besindir. Hem lezzeti hem de sağlığa olan yararları saymakla bitmiyor. Çoğu kişi tarafından gizli kalmış bir antibiyotik kaynağı olarak görülüyor. Herkes tarafından sevilen bir meyve olan incirin faydaları nelerdir? İncir sağlığımıza ne gibi faydalar sağlar? Dr. Muammer Yıldız tüm bu soruları cevaplayarak incirin mucizevi faydalarını sıraladı...
Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:14Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 08:43
KEMİK SAĞLIĞINI KORUR
Bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.