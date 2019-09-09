Mucize besin incirin şifası yaprağı ve sütündeymiş... İşte incir yaprağının faydaları ve incir sütünün iyi geldiği hastalıklar...

Doğal yoldan şekeri düşürme etkisi olan incir yaprağı diyabet hastaları için çok yararlıdır. İncir yaprağı sayesinde insülin kullanan diyabet hastaları daha az insulin dozuna ihtiyaç duyar.



Nasıl tüketilir? İncir yapraklarını tüketmek için yaprakları önce kurutun. Kuruyan yaprakları elinizde toz haline getirin. Yaklaşık 2-3 çay kaşığı toz edilmiş incir yaprağının üzerine bir bardak soğuk su ekleyip yaklaşık 1-2 dakika kaynatın. Kaynattığınız incir yaprağı suyunu 5 dk kadar bekledikten sonra süzüp tüketebilirsiniz. Günlük 1 bardak kadar sabah kahvaltısıyla birlikte içebilirsiniz.



Bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da bu bilgiler yıllardır büyüklerimiz taraından kullanılıyor ve etkisi olduğu söyleniyor. Bitkilerin eşsiz gücünden faydalanmadan önce mutlaka konunun uzmanında bilgi almalı ve onların onayı ile kullanmanız gerektiğini unutmayın.