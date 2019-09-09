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Mucize incirin şifası yaprağı ve sütündeymiş... İşte yaprağının ve incir sütünün iyi geldiği hastalıklar...

Yaz mevsiminin sonlarına doğru tezgahlarda yerini alan sevilen arasında olan hem yaş hem kuru olarak tüketiliyor. Genç yaşlı herkesin sevdiği meyve incir ile de oldukça popüler bir . İncirin yaprağı ve sütünün de kendi kadar gaydalı olduğunu biliyor muydunuz? İncirin tüketilmediğini düşündüğünüz yaprağının şifa dağıttığı ortaya çıktı. duyanları şaşırtıyor. incirin yaprağının pek çok hastalığı tedavi edici özelliği olduğu söyleniyor. İncir yaprağının faydalarını okuduktan sonra bugüne kadar tüketmediğinize pişman olacaksınız. Aynı zamanda olgunlaşmamış incirden çıkan sütün de . Peki nedir? İşte İncir yaprağının iyi geldiği hastalıklar, incir yaprağını tüketme yöntemi ve ...

Giriş Tarihi: 9.9.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 12:13
Mucize besin incirin şifası yaprağı ve sütündeymiş... İşte incir yaprağının faydaları ve incir sütünün iyi geldiği hastalıklar...

Doğal yoldan şekeri düşürme etkisi olan yaprağı diyabet hastaları için çok yararlıdır. sayesinde insülin kullanan diyabet hastaları daha az insulin dozuna ihtiyaç duyar.

Nasıl tüketilir? İncir yapraklarını tüketmek için yaprakları önce kurutun. Kuruyan yaprakları elinizde toz haline getirin. Yaklaşık 2-3 çay kaşığı toz edilmiş incir yaprağının üzerine bir bardak soğuk su ekleyip yaklaşık 1-2 dakika kaynatın. Kaynattığınız incir yaprağı suyunu 5 dk kadar bekledikten sonra süzüp tüketebilirsiniz. Günlük 1 bardak kadar sabah kahvaltısıyla birlikte içebilirsiniz.

Bilimsel olarak kanıtlanmış olmasa da bu bilgiler yıllardır büyüklerimiz taraından kullanılıyor ve etkisi olduğu söyleniyor. Bitkilerin eşsiz gücünden faydalanmadan önce mutlaka konunun uzmanında bilgi almalı ve onların onayı ile kullanmanız gerektiğini unutmayın.

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Mucize besin incirin şifası yaprağı ve sütündeymiş... İşte incir yaprağının faydaları ve incir sütünün iyi geldiği hastalıklar...
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