Sonbaharda cilde yoğun nemlendirme kürleri şart

BUGÜN NELER OLDU

Yazın güneş, kum ve denizin ciltte yapmış olduğu kurumalar, yıpranmalar, yaşlılık belirtileri ve lekeler sonbaharda telafi edilmek zorunda.Telafi edilmediği zaman bu sorunlar büyüyerek daha farklı boyutlara varıyor. Bu sebeple yapılacak en önemli şey cilt bakımları. Medikal Estetik Hekimi Dr. Osman Bulutlar, tatil dönüşü cilt bakımının önemini anlattı ve tüyolar verdi…Yaz bitti. Yaz boyunca cildimizin bakımına özen gösterdik.Bronz ve parlak görünüyoruz.Ancak derimize yakından bakınca ultraviyole ışınlarının, rüzgarın, havuzlardaki klorun derimizi kabalaştırdığını, pullandırdığını, kuruttuğunu, ultraviolenin oluşturduğu serbest radikallerin kolajen üzerindeki olumsuz etkilerini, derinin lekelendiğini, mevcut lekelerin koyulaştığını görürüz.Cilt bakımımıza tümyıl boyu özen göstermekgerekir. Ancak yaz sonrasıbiraz yoğun bakımve profesyonel yardımgerekli olacaktır.Peeling; derinin parlaklığını,canlılığını ve sağlıklıgörünümünü geri getirir.Bitkisel ve meyve asit peelingler ile gerekirse mikrodermabrazyon bu konuda idealdir.Peeling; kan dolaşımını uyarır, kullanılan hyaluronik asit, aloevera, allantoin gibi nemlendirici ve yapılandırıcı ajanların derinin alt tabakasına geçmesine fırsat verir.Günlük nemlendirici krem ve haftalık nem maskelerin yanı sıra yoğun nemlendirme kürleri yapılmalıdır. Deriye penetrasyonu yüksek nemlendirici ürünler tercih edilmelidir.Çok kuru ciltler için en iyi tedavi yöntemi, kontrol altına almak ya da önlemek üzerine olmalıdır. Bu aşamada en etkili yöntem, cildi sürekli olarak ihtiyacına göre nemlendirmek olacaktır.Eğer cilt rahatsızlığı veya cildi etkileyen herhangi bir kronik hastalığınız yoksa birtakım tedbirlerle ve bireysel çabalarla bu sorundan kurtulmak mümkündür.Bu cilt bakımları sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli. Erkekler cilt bakımlarını kendileri bir şekilde yapıyorlar ancak ciltteki temizlenmeyi tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde yapamıyorlar.Yani erkeklerinde kadınlar gibi cilt bakımı yaptırması şart.Günümüzde kadınlar arasında botoks ve dolgu çok yaygın. Tatil dönüşü, işe başlamadan önce botoks ve dolgu bakımları yapılıp, oluşan kırışıklıkların ortadan kaldırılmasında fayda var.Sonbaharla birlikte hem sıcaklar azaldığından, hem de şehre ve iş hayatına dönüş başladığından; gözaltı, göz kapağı ve cilt sarkmalarına yönelik operasyonlar ön plana çıkıyor.Leke mücadelesi de önem kazanıyor. Cilt lekelerine karşı; C vitamini, salisilik asit, arbutin içeren kremler ve zeytin yaprağı gibi bitkisel ürünler kullanılabilir.İstenirse mezoterapi ve dermapen gibi uygulamalar için profesyonel destek alınabilir.