Beyne denge algısı yeniden öğretiliyor!

Vertigo dengenizi bozmasın!

Kişinin kendisinin veya çevresinin döndüğünü hissetmesine 'vertigo', başka bir deyişle 'baş dönmesi' adı veriliyor. Bazen basit ve kısa süreli baş dönmesi atağı şeklinde, bazen de kişinin günlük yaşamını doğrudan etkileyecek kadar ağır yaşanıyor. Öyle ki hastalar her an baş dönmesi sorunu nedeniyle evde ya da sokakta tek başına kalmaktan korkarak yaşayabiliyorlar. Kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen vertigonun en sık rastlanan nedeni ise iç kulakta dengenin sağlanmasından sorumlu organlarda ortaya çıkan problemler. Ama B12 vitamini eksikliğinden beyin tümörlerine kadar pek çok farklı nedeni de var. Vertigo hastalarının yaklaşık yüzde 30'unda kesin neden ortaya konabiliyor ama geriye kalan yüzde 70 gibi büyük bir çoğunluğunda saptanamıyor. Peki, nedeni tespit edilemediği için bu hastalar tedavi edilemiyor mu? Bu soruya "Elbette, tedavi edilebilirler" diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Koç, bu hastalar için "vestibüler rehabilitasyon" yönteminin kullanıldığını vurguluyor. Kronik hale gelen, ilaç tedavilerine yanıt vermeyen ve nedeni bilinmeyen vertigonun tedavisinde vestibüler rehabiltasyon iyi bir tedavi seçeneği. Bu yöntemle hastanın beyninde denge algısı yeniden modüle edilebiliyor, yani bir bebeğin yürümeyi öğrenmesi gibi, hastaya hissettiği algıyı hafifletecek, tolere edebilecek ya da unutturacak sonuçlara yol açan yöntemler uygulanıyor.