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Spora başlamak için 10 neden!

Eğitmeni Nuraydın , spora başlamanın 10 nedeni sıraladı. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Özkaya, ''Her sabah yapmanın güne daha enerjik başlamada etkisi çok önemli. Egzersizlere başladıktan sonra sisteminiz güçlenecek ve hastalıklara karşı daha dirençli olacaksınız'' dedi.

Giriş Tarihi: 11.9.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 16:24
Spora başlamak için 10 neden!

Yazbitip yeni sezona merhaba derken senin de yeni kararların arasında sporabaşlamak var mı? Yoksa karar alıp da henüz uygulamaya geçemeyenlerden misin? Peki,düzenli olarak egzersiz yapmak hayatında neleri değiştirecek biliyor musun?Eğitmeni Nuraydın , spora başlamak için 10 nedeni açıkladı. Özkaya,''Her sabah güne daha enerjik başlamak için yapmaya özen göstermeliyiz.Egzersizlere başladıktan sonra sisteminizin güçlendiğini hissedecekve hastalıklara karşı daha dirençli olmaya başladığınızı göreceksiniz'' dedi.

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Spora başlamak için 10 neden!
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