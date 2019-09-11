Spora başlamak için 10 neden!

Yazbitip yeni sezona merhaba derken senin de yeni kararların arasında sporabaşlamak var mı? Yoksa karar alıp da henüz uygulamaya geçemeyenlerden misin? Peki,düzenli olarak egzersiz yapmak hayatında neleri değiştirecek biliyor musun?Eğitmeni Nuraydın Özkaya, spora başlamak için 10 nedeni açıkladı. Özkaya,''Her sabah güne daha enerjik başlamak için spor yapmaya özen göstermeliyiz.Egzersizlere başladıktan sonra bağışıklık sisteminizin güçlendiğini hissedecekve hastalıklara karşı daha dirençli olmaya başladığınızı göreceksiniz'' dedi.