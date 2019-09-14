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Her gün 1 adet çiğ yutarsanız etkisi inanılmaz

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere oldukça etkili bir yöntem. Her gün bir adet çiğ yutarak iştahınızı kontrol altına alabilir ve hatta tatlı isteğinizi tamamen sonlandırabilirsiniz. İşte zayıflamak isteyenlerin yeni favorisi çiğ yutma hareketi...

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 08:15
Her gün 1 adet çiğ pirinç yutarsanız etkisi inanılmaz

PİRİNÇ KÜRÜ

Yaz yaklaşırken siz de birkaç kilo fazlalığınızdan kurtulmak istiyorsanız bahsedeceğimiz küründen faydalanabilirsiniz, elbette öncesinde uzmana danışma şartı ile...

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Her gün 1 adet çiğ pirinç yutarsanız etkisi inanılmaz
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