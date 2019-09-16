Ateşli çocuk gülmüyor, oyun oynamıyorsa doktora götürün

Her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve yaklaşık 8 milyon kişinin ölümüne sebep olan sepsisin görülme oranı son 20 yılda yüzde 140 arttı.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen 'sepsis' hastalığının, erken tanı konulup, doğru teşhis edildiğinde önlenebileceğini belirtti. Prof. Dr. İsmail Cinel, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla önemli bilgiler verdi:
Dünya çapında her yıl 30 milyona varan olgu ve yaklaşık 12 milyon ölüme neden olan sepsis, yoğun bakımların en önemli hastalığıdır.
Sepsis, enfeksiyonlara karşı vücudun geliştirdiği sistemik bir yanıttır ve ölüm oranları çok yüksektir.
Sepsis; tıbbi acil bir durumdur, önlenebilir bir ölüm nedenidir.
ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN
Sepsis sık görülen bir hastalıktır
ancak enfeksiyonlara yönelik
korunma önlemleri sepsis
gelişmesini engelleyebilir. Alınacak
önlemler; sepsisin bir halk
sağlığı problemi olarak ele alınmasından,
sık görülen enfeksiyonlara
karşı aşılanma, temiz
doğum uygulamaları, ameliyatta
enfeksiyon önleme uygulamaları,
hastanede yatış sürelerinin
kısaltılması, kişisel hijyenin sağlanması,
özellikle el yıkama alışkanlığının
yaygınlaştırılması,
beslenme ve temiz su sağlamaya
kadar geniş bir yelpazede sıralanabilir.
Sepsis, yenidoğan döneminden
itibaren her yaş grubunda
sık görülen ölümcül bir hastalık
olmakla birlikte hızlı tanı konulup
etkili ve doğru
tedavi uygulandığında
ölümün büyük
oranda engellenebildiği hastalıkların
başında gelir.
Yoğun bakımda bir yakınınızı
ziyaret ettiniz ve hastada
sepsis var. Ona dokundunuz
ve elinizi yıkamadan burnunuza
götürdünüz. O an, siz de artık
bir taşıyıcısınız. Bu temasla normalde
kendinizde olmayan daha
güçlü mikropları vücudunuza
almış oluyorsunuz.
Taşıyıcı durumdayken herhangi
bir trafik kazası geçirseniz
ya da kanser tedavisi görmeye
başlasanız, yüzde 99 siz de sepsise
yakalanacaksınız. Veya bağışıklığı
zayıf yaşlı birini, bir yenidoğan
bebeği, bir kanser hastasını
ziyaret edip onunla temas ederseniz
onun hayatını da tehlikeye
atmış oluyorsunuz. Sepsis, ölüme
giden son ortak yoldur. Ciddi bir
halk sağlığı problemidir.
ÇOCUKLAR SEMPTOMLARINI SAKLAYAMAZ VE ABARTMAZ
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk EAH Çocuk Yoğun Bakım Hekimi Prof. Dr. Esra Şevketoğlu ve Kanuni Sultan Süleyman EAH Yenidoğan Yoğun Bakım Hekimi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, özellikle prematüre bebeklerin çok büyük risk altında olduğunu söyledi. El hijyeni tamamlanmamış birisinin bebeğe dokunmasının büyük risk taşıdığını belirterek şu bilgileri verdiler: "Çocuklarda sepsis tanısı koymak zordur. Sepsis, ölümcül bir hastalıktır. Her enfeksiyon sepsis olmaz ama olduysa erken tanımak ve hızla tedavi etmek, ölüm ihtimalini belirgin olarak azaltır. Çocukların kendilerini ifade edememesi dezavantaj gibi görünse de; mevcut durumları neyse odur, semptomlarını saklayamazlar veya abartmazlar. Sepsis durumunda önce bilinç etkilenir. Çocuklarda bilinç değişikliği, sersemlik ve uyuklama hali ile başlar. Ateşli bir çocuk eğer gülmüyorsa veya oyun oynamıyorsa, halsiz ve bitkin görünüyorsa; ciddi hastalık olasılığı yüksektir. Ateşli çocuk uyarı verince uyanıyor sonra tekrar uykuya dalıyorsa veya uyandırmakta zorlanılıyorsa mutlaka sepsis düşünülmeli ve çocuk hemen doktora götürülmelidir. Geç kalınırsa uyuklama hali, komaya kadar giderek ölümle sonuçlanabilir."