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gülmüyor, oyun oynamıyorsa doktora götürün

Bir halk sağlığı problemi olan sepsis durumunda, önce bilinç etkilenir. Çocuklarda bilinç değişikliği, sersemlik ve uyuklama haliyle başlar. Ateşli bir çocuk eğer gülmüyorsa veya oyun oynamıyorsa, onu geç kalmadan hastaneye götürmelisiniz

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Ateşli çocuk gülmüyor, oyun oynamıyorsa doktora götürün
Her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve yaklaşık 8 milyon kişinin ölümüne sebep olan sepsisin görülme oranı son 20 yılda yüzde 140 arttı.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen 'sepsis' hastalığının, erken tanı konulup, doğru teşhis edildiğinde önlenebileceğini belirtti. Prof. Dr. İsmail Cinel, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla önemli bilgiler verdi:
Dünya çapında her yıl 30 milyona varan olgu ve yaklaşık 12 milyon ölüme neden olan sepsis, yoğun bakımların en önemli hastalığıdır.
Sepsis, enfeksiyonlara karşı vücudun geliştirdiği sistemik bir yanıttır ve ölüm oranları çok yüksektir.
Sepsis; tıbbi acil bir durumdur, önlenebilir bir ölüm nedenidir.

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN
Sepsis sık görülen bir hastalıktır ancak enfeksiyonlara yönelik korunma önlemleri sepsis gelişmesini engelleyebilir. Alınacak önlemler; sepsisin bir halk sağlığı problemi olarak ele alınmasından, sık görülen enfeksiyonlara karşı aşılanma, temiz doğum uygulamaları, ameliyatta enfeksiyon önleme uygulamaları, hastanede yatış sürelerinin kısaltılması, kişisel hijyenin sağlanması, özellikle el yıkama alışkanlığının yaygınlaştırılması, beslenme ve temiz su sağlamaya kadar geniş bir yelpazede sıralanabilir.
Sepsis, yenidoğan döneminden itibaren her yaş grubunda sık görülen ölümcül bir hastalık olmakla birlikte hızlı tanı konulup etkili ve doğru tedavi uygulandığında ölümün büyük oranda engellenebildiği hastalıkların başında gelir.
Yoğun bakımda bir yakınınızı ziyaret ettiniz ve hastada sepsis var. Ona dokundunuz ve elinizi yıkamadan burnunuza götürdünüz. O an, siz de artık bir taşıyıcısınız. Bu temasla normalde kendinizde olmayan daha güçlü mikropları vücudunuza almış oluyorsunuz.
Taşıyıcı durumdayken herhangi bir trafik kazası geçirseniz ya da kanser tedavisi görmeye başlasanız, yüzde 99 siz de sepsise yakalanacaksınız. Veya bağışıklığı zayıf yaşlı birini, bir yenidoğan bebeği, bir kanser hastasını ziyaret edip onunla temas ederseniz onun hayatını da tehlikeye atmış oluyorsunuz. Sepsis, ölüme giden son ortak yoldur. Ciddi bir halk sağlığı problemidir.

ÇOCUKLAR SEMPTOMLARINI SAKLAYAMAZ VE ABARTMAZ
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk EAH Çocuk Yoğun Bakım Hekimi Prof. Dr. Esra Şevketoğlu ve Kanuni Sultan Süleyman EAH Yenidoğan Yoğun Bakım Hekimi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, özellikle prematüre bebeklerin çok büyük risk altında olduğunu söyledi. El hijyeni tamamlanmamış birisinin bebeğe dokunmasının büyük risk taşıdığını belirterek şu bilgileri verdiler: "Çocuklarda sepsis tanısı koymak zordur. Sepsis, ölümcül bir hastalıktır. Her enfeksiyon sepsis olmaz ama olduysa erken tanımak ve hızla tedavi etmek, ölüm ihtimalini belirgin olarak azaltır. Çocukların kendilerini ifade edememesi dezavantaj gibi görünse de; mevcut durumları neyse odur, semptomlarını saklayamazlar veya abartmazlar. Sepsis durumunda önce bilinç etkilenir. Çocuklarda bilinç değişikliği, sersemlik ve uyuklama hali ile başlar. Ateşli bir çocuk eğer gülmüyorsa veya oyun oynamıyorsa, halsiz ve bitkin görünüyorsa; ciddi hastalık olasılığı yüksektir. Ateşli çocuk uyarı verince uyanıyor sonra tekrar uykuya dalıyorsa veya uyandırmakta zorlanılıyorsa mutlaka sepsis düşünülmeli ve çocuk hemen doktora götürülmelidir. Geç kalınırsa uyuklama hali, komaya kadar giderek ölümle sonuçlanabilir."

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