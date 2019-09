Ateşli çocuk gülmüyor, oyun oynamıyorsa doktora götürün

BUGÜN NELER OLDU

Her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve yaklaşık 8 milyon kişinin ölümüne sebep olan sepsisin görülme oranı son 20 yılda yüzde 140 arttı.Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen 'sepsis' hastalığının, erken tanı konulup, doğru teşhis edildiğinde önlenebileceğini belirtti. Prof. Dr. İsmail Cinel, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla önemli bilgiler verdi:Dünya çapında her yıl 30 milyona varan olgu ve yaklaşık 12 milyon ölüme neden olan sepsis, yoğun bakımların en önemli hastalığıdır.Sepsis, enfeksiyonlara karşı vücudun geliştirdiği sistemik bir yanıttır ve ölüm oranları çok yüksektir.Sepsis; tıbbi acil bir durumdur, önlenebilir bir ölüm nedenidir.Sepsis sık görülen bir hastalıktırancak enfeksiyonlara yönelikkorunma önlemleri sepsisgelişmesini engelleyebilir. Alınacakönlemler; sepsisin bir halksağlığı problemi olarak ele alınmasından,sık görülen enfeksiyonlarakarşı aşılanma, temizdoğum uygulamaları, ameliyattaenfeksiyon önleme uygulamaları,hastanede yatış sürelerininkısaltılması, kişisel hijyenin sağlanması,özellikle el yıkama alışkanlığınınyaygınlaştırılması,beslenme ve temiz su sağlamayakadar geniş bir yelpazede sıralanabilir.Sepsis, yenidoğan dönemindenitibaren her yaş grubundasık görülen ölümcül bir hastalıkolmakla birlikte hızlı tanı konulupetkili ve doğrutedavi uygulandığındaölümün büyükoranda engellenebildiği hastalıklarınbaşında gelir.Yoğun bakımda bir yakınınızıziyaret ettiniz ve hastadasepsis var. Ona dokundunuzve elinizi yıkamadan burnunuzagötürdünüz. O an, siz de artıkbir taşıyıcısınız. Bu temasla normaldekendinizde olmayan dahagüçlü mikropları vücudunuzaalmış oluyorsunuz.Taşıyıcı durumdayken herhangibir trafik kazası geçirsenizya da kanser tedavisi görmeyebaşlasanız, yüzde 99 siz de sepsiseyakalanacaksınız. Veya bağışıklığızayıf yaşlı birini, bir yenidoğanbebeği, bir kanser hastasınıziyaret edip onunla temas edersenizonun hayatını da tehlikeyeatmış oluyorsunuz. Sepsis, ölümegiden son ortak yoldur. Ciddi birhalk sağlığı problemidir.BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk EAH Çocuk Yoğun Bakım Hekimi Prof. Dr. Esra Şevketoğlu ve Kanuni Sultan Süleyman EAH Yenidoğan Yoğun Bakım Hekimi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, özellikle prematüre bebeklerin çok büyük risk altında olduğunu söyledi. El hijyeni tamamlanmamış birisinin bebeğe dokunmasının büyük risk taşıdığını belirterek şu bilgileri verdiler: "Çocuklarda sepsis tanısı koymak zordur. Sepsis, ölümcül bir hastalıktır. Her enfeksiyon sepsis olmaz ama olduysa erken tanımak ve hızla tedavi etmek, ölüm ihtimalini belirgin olarak azaltır. Çocukların kendilerini ifade edememesi dezavantaj gibi görünse de; mevcut durumları neyse odur, semptomlarını saklayamazlar veya abartmazlar. Sepsis durumunda önce bilinç etkilenir. Çocuklarda bilinç değişikliği, sersemlik ve uyuklama hali ile başlar. Ateşli bir çocuk eğer gülmüyorsa veya oyun oynamıyorsa, halsiz ve bitkin görünüyorsa; ciddi hastalık olasılığı yüksektir. Ateşli çocuk uyarı verince uyanıyor sonra tekrar uykuya dalıyorsa veya uyandırmakta zorlanılıyorsa mutlaka sepsis düşünülmeli ve çocuk hemen doktora götürülmelidir. Geç kalınırsa uyuklama hali, komaya kadar giderek ölümle sonuçlanabilir."