İşitme cihazı, zihinsel ve fiziksel riskleri azaltıyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD merkezli The American Geriatrics Society dergisinde yayımlanan bir çalışma, işitme cihazlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Son araştırmalara göre işitme kaybı, demans, depresyon, anksiyete, yürüme sorunları gibi birçok problemin yaşanma ihtimalini arttırıyor. Pek çok insanın işitme cihazı kullanmayı reddettiğini belirten uzmanlar, bunun hayati sorunlara neden olabileceğini ifade etti. Çalışma lideri Elham Mahmoudi, kişinin dış dünyayla daha iyi iletişim kurmasını sağlayan işitme cihazlarının hem zihinsel hem de fiziksel sorunları azalttığını vurguladı.