Bağırsak sorunu yaşıyorsanız dikkat!

Bağırsaklarda yer alan bakteri çeşitliliği, sağlık durumunu birebir etkiliyor. Bu bakterilerin dengesinin bozulmasının sindirimin sistemini etkilediğini belirten uzmanlar, sağlıksız bağırsağın, mutluluk hormonu denilen 'serotonin' eksikliğine bile yol açtığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminin, yiyeceklerin işlenip sindirildiği bir sistemden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci, "Bağırsaklarımızda 100 - 150 trilyon kadar bakteri yaşıyor. Bu sayı, vücudumuzdaki toplam hücre sayısından çok daha fazla diyebiliriz. Vücudumuzdaki diğer organlardan çok farklı olarak bağırsaklar başta olmak üzere, tüm sindirim sistemi kendi başına işleyebilir. Kendi salgıladığı hormonlar sayesinde çalışma sistemini kendisi oluşturma özelliği vardır. Bu bağlamda her zaman beyinden gelen komutlara muhtaç değildir. Bu bağımsız sisteme Enterik Sinir Sistemi deniyor. Bu sistem, merkezi sinir sisteminden bağımsız olarak çalışabiliyor. Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar olmak üzere tüm sindirim sistemi üzerinde etki sağlıyor" dedi.

İnsan vücudunda yer alan bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Demirci, "Tüm bu özellikleri birlikte değerlendirdiğimizde, insan dışkısı olan gaitanın sadece yediklerimizden ibaret olmadığını söyleyebiliriz. Gıda artıkları, posa bir kenara bırakıldığında bakteriler ve bağışıklık sistemi hücrelerini barındıran oldukça kompleks bir yapıdır. Fekal transplantasyon yani gaita nakli, bağırsaklara uygulanan bir tedavi olmakla birlikte sindirim sisteminin dışındaki başka hastalıklarda da kullanılabiliyor" diye konuştu.