Diş gıcırdatma hayatımızı nasıl etkiler?

Günlük yaşamda birçok probleme sebep olan diş gıcırdatma sorunu dişlerin diziliş bozukluğundan kaynaklanabileceği gibi sinir sistemindeki hastalıklar ve bireylerin kişisel problemleri nedeniyle de oluşabilir. Diş gıcırdatma problemi yaşayan insanların hayat kalitelerinde bu sebeplere bağlı olarak düşüş meydana geldiğini ifade edebiliriz.

Günümüzde yoğun çalışma temposu ve stresle de tetiklenen bu problemin, ağız ve diş sağlığına verdiği başlıca zararlar aşağıdaki şekildedir;

Dişlerin yüzünde aşınma

Dişlerde kırılma

Dişlerde aşırı hassasiyet oluşumu

Dişlerde sallanma durumu

Yanaklarda tahriş

Kas ağrısı oluşumu

Çene ekleminde ağrı duyumu

Çocuklarda ise diş gıcırdatma özellikle kreş ve ilkokul çağında görülmektedir. Çocukların ebeveynlerinden belirli süreli ayrılması, yeni ve farklı bir ortama alışma süreci esnasında yaşadıkları stres bu problemi tetikleyebilmektedir. Diş gıcırdatma, çocukların ağız ve diş sağlığında olumsuz etkiler yaratırken, çene eklemlerinde de aşınmaya ve yapı bozukluklarına sebep olabilmektedir. Dişlerde meydana gelen aşınmalar çürükler oluşumunu da tetikleyebilmektedir. Diş gıcırdatma tedavisi, çocuklarda yetişkinlere oranla daha rahat gerçekleşmekte ve çözümlenebilmektedir.

Ortodonti Uzmanı Dr. Cihan Çapan Diş gıcırdatmaya yönelik olarak alternatif tedavi yöntemi hakkında şu bilgileri ekledi: ''Uyku esnasında dişlerin birbirleri ile temasını önlemek adına alt ve üst çene dişlerinin arasına yerleştirilen 'gece koruyucuları/ plağı/ diş aparatı', diş gıcırdatmanın zararlı etkilerini önleyebilmektedir. Buna ek olarak, eğer stres kaynaklı bir diş gıcırdatma problemi varsa doktor kontrolünde kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir ve psikolojik tedaviler de ihmal edilmemelidir.''