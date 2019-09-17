Mide botoksu nedir? Mide botoksunun yan etkileri nelerdir?

Gerek yeme içme alışkanlıklarının düzensizliği, gerekse kontrolsüz beslenme gibi çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kilo ve yağ problemleri günümüz dünyasının en çok karşılaşılan sorunlarındandır. Kilonun artışının akabinde vücuttaki yağ miktarının da yükselmesi, estetik kaygıdan ziyade sağlık üzerinde olumsuzluk yaratabilmektedir. Hal böyle olunca, kilo vermeye yardımcı yöntemler de vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bunların başında ise mide botoksu geliyor. Peki, mide botoksu nedir ve yan etkileri nelerdir? İşte detaylar...

MİDE BOTOKSU NEDİR?

Genel anlamıyla mide botoksu, mideye botilinum toksin -yani botoks- enjekte edilmesine dayanan ve kilo vermeyi hızlandıran bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Midenin belirli kısımlarına botilinum toksin (botoks) uygulanarak midenin kasılması sınırlandırılmış olur; akabinde ise iştah kaybı oluşur ve kilo kaybı sağlanır.

MİDE BOTOKSUNUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Mide botoksunun konusunda uzman kişilere yaptırılması mutlak önem arz etmektedir. Her sağlık operasyonu gibi mide botoksu da belirli doğrultuda yan etkilere sahiptir. Öyle ki, botoks yaptırmayı düşünen kişinin herhangi bir kas hastalığı veyahut botoksa alerji durumu varsa bu işlemi yaptırmaması gerekir.

Bunun dışında, uzman hekimin istekleri doğrultusunda yapılacak kontrollerde de hastanın mide botoksuna uygun olup olmadığı kesinlik kazanır.