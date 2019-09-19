Açıkta satılan ceviz tehlike saçıyor! İşte cevizdeki o tehlike...

Ceviz, Türk halkının en fazla tükettiği kuru yemişler arasında yer alıyor. Cevizi satın alırken tercih ettiğimiz ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğunu, nerede ve kimin tarafından üretildiğini, tavsiye edilen tüketim tarihini (TETT) bilmemiz ve el değmeden tüketiciye ulaştığından emin olmamız gerekiyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE AFLATOKSİN!

Açıkta satılan ürünlerdeki ciddi mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: