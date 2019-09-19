D vitamininin faydaları nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksiliğinde neler olur?

Vitamin kategorisi içerisinden en önemlilerden bir tanesi D vitamini olarak geçer. Halk arasında güneş ışığı vitamini olarak bilinen bu grup normal kas fonksiyonunun korunmasına katkı sağlar. Eksik olan bünyeler için mutlaka tamamlanması gerekir. Eksikliği bütün vücudu etkileyebilir ve durum ciddi olabilir. Kişilerin metabolizması ve bağışıklık sistemi için gerekli olan vitaminlerden D vitaminin faydaları nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI

D vitamininin faydaları düşünüldüğünde akla gelen faydalardan biri kemik gelişimine sağladığı katkıdır. Kemiklerde kalsiyumun depolanmasını sağlar ve kasların zayıflamasını engeller. Kolon ve meme kanseri riskini azaltmasıyla önemli bir yer edinen D vitamini, cilt hastalıklarını önlemekte ve yeni deri hücrelerini oluşturmakta görev almaktadır. Ameliyat sonrasında meydana gelebilecek kas kasılmalarının önünde büyük bir engel olduğundan, herhangi bir ameliyat durumunda D vitaminin faydalarının etkileri büyüktür. Aynı zamanda romatizma tedavisine yardımcı olmakta ve kan basıncını azaltmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp atışının düzenlenmesinde katkıda bulunmasıyla da D vitaminin faydalarını anlatmak mümkündür. D vitaminin faydalarına örnek olarak enfeksiyonların kontrol edilmesi ve ilerleyen yaşlarda kemik kaybı yaşamama durumu da söylenilebilir. Çocuklarda kalsiyum ve fosfor yetersizliğinden ya da dengesizliğinden meydana gelen biçim bozukluğuna yol açan bir kemik hastalığı olan raşitizmin de önünde engel olması da D vitaminin faydalarına örnek olarak verilebilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamini eksikliği, vücudun tüm sistemlerini etkilemekte ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Günümüzün yaşam koşulları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava aktivitelerini yeterince gerçekleştirmemek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırmaktadır. D vitamini eksikliği, her yaş grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir.

D vitamini eksikliği çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Burada önemli olan detay, kişilerin kendilerini izlemesi ve gerekli önlemleri almasıdır. D vitamini eksikliği belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Genel vücut ağrısı

- Yorgunluk

- Yürümekte zorlanma (denge problemi)

- Kemik ağrısı

- Kuvvet kaybı

- Saç dökülmesi

- Baş ağrısı

- Depresyon

- Değişken ruh hali

- Uykusuzluk

- Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

- Gözaltı morlukları

- Aşırı terleme

- Kilo vermekte güçlük çekme

- Sürekli üşüme

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Yağlı balık

Ton balığı

Mantarlar

Süt

Portakal suyu

Yumurta sarısı

Tahıl

Sığır karaciğeri

Morina yağı