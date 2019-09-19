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Diyabetin belirtileri nelerdir? İşte ile ilgili bilinmeyenler

2015 yılı verilerine göre tüm dünyada 415 milyon yani şeker hastası var. 2040 yılında ise bu rakamın 642 milyon olacağı tahmin ediliyor. Peki diyabet nasıl belirti veriyor? Diyabet hastaları hangi besinleri tüketmelidir? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, diyabetle ilgili bilgiler verdi. İşte diyabet ile ilgili bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 08:32
Diyabetin belirtileri nelerdir? İşte diyabet ile ilgili bilinmeyenler

yani şeker hastalığında; pankreasın yeterli çalışmaması neticesinde metabolizmayı düzenleyen insülin hormonunun azalması, tamamen yokluğu veya insülinin yeterli veya fazla olmasına rağmen dokular tarafından kullanamaması (insülin direnci) sonucu kanda şeker yükselir. Kan şekeri değerlerinde 70/100 mg. normal, 100-125 mg. arası gizli şeker, 126 mg.'ın üstünde ise diyabet tanısı konulur.

Halsizlik, yorgunluk, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma (özellikle geceleri birkaç defa), yaraların geç iyileşmesi, çok yemek yeme, kilo alma ayrıca kan şekerinin 300 mg. ve üstünde olduğu durumlarda yemek yemeye rağmen kilo verme olur. Gizli şekerde ise yemeklerden sonra uyku hali, aniden acıkma, el ayak titremesi, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, gittikçe kilo alma gibi değişik belirtiler görülür.

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Diyabetin belirtileri nelerdir? İşte diyabet ile ilgili bilinmeyenler
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