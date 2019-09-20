Bu besin vücuttaki tüm zehri atıyor!

Bu besin tam bir şifa deposu! Kansere karşı faydalı olan öyle bir besin var ki, birçok hastalığa özellikle mide zehirlenmesine birebir. Çünkü söz konusu gıda insan vücudundaki zehri atabilen tek besin. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein zengini. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken o besin…
Giriş Tarihi: 20.9.2019 10:29Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 10:55
Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.