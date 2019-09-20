Meme kanserinin belirtileri nelerdir? Meme kanseri neden olur?

Kadınların hayatları boyunca bu hastalığa yakalanma olasılığı uzmanlara göre 1/8 olarak ifade edilmektedir. Her kadının 20 yaşından itibaren düzenli olarak kontrollerini yaptırması tavsiye edilir. Hastalığın en korkutucu tarafı ise meme kanseri belirtilerini son evreye doğru göstermeye başlamasıdır. Bu nedenle kişinin kendi vücudunu tanıması ve en ufak bir farklılıkta uzman bir doktora muayene olması gerekir. Peki, meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri neden olur? İşte göğüs kanseri hakkında bilinmesi gerekenler!

Günümüzde ise artık her 8 kadından 1'i hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalma riskiyle yaşıyor.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, meme dokusu içinde süt kanalları içerisinde oluşan kanser hücreleridir. Meme kanserlerinin yüzde 80'i invaziv duktal karsinomdur. Invaziv duktal karsinom, meme kanserinin süt kanallarında ortaya çıktığını gösterir. Meme kanserinin yüzde 20'si de invaziv lobüler karsinomdur. Bu türde ise meme kanseri süt kanallarında değil süt bezlerinde gelişir.

Meme kanserine neden olan hücrelerin çoğalması ve büyümesi oldukça zaman alır. Ancak çoğaldıktan sonra hücreler lenf ve kan yoluyla vücudun diğer organlarına yayılabilir. Meme kanserinde en önemlisi kanserin kan ve lenf yolu ile diğer organlara yayılmadan tanının konmasıdır. Bu aşamada konulan bir tanı ile tedavi oranı çok yüksektir. Bu nedenle meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir.

GÖĞÜS KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle,

İki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri,

Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,

Meme başında şekil veya yön değişikliği,

Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,

Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,

Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,

Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle.

Kanser uzak organlara metastaz (yayılım) yapmışsa bu yayılımlar, nadiren meme kanserinin ilk bulgusunu oluşturuyor. Meme kanserinin sıkça yayılma gösterdiği bölgeler ise kalça ve omurga kemikleri ile akciğer ve karaciğer.

Diğer tüm kanserlerde olduğu gibi, meme kanserinde evreleme, yapılacak tedavinin planlanması açısından vazgeçilmez bir unsur. Buna göre, her bir evre hastalığın aşağıda tanımlanan aşamasını anlatıyor.

MEME KANSERİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Çoğu kanser 50 yaşın üzerinde saptanmaktadır.(Hastaların % 70 i)

Genetik yatkınlık (anne, kız kardeş veya teyzede var ise risk artar)

Erken adet görme (özellikle 12 yaşın altında) bu kadınlarda yaşam boyu östrojen hormonuna maruz kalma süresinin artmasından dolayı risk artmaktadır.

Geç menopoza girme (özellikle 55 yaşın üzerinde ), bu kadınlar da uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmaktadırlar.

Çocuk doğurmama veya ilk gebeliğin geç yaşta olması ( özellikle 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan kadınlarda)

Uzun süreli ( 10 yıldan daha fazla )doğum kontrol haplarının kullanımı meme kanseri riskini artırabilir.

Menopoz sonrası uzun süre ( 5 yıl ) hormon tedavisi alan kadınlarda risk artar.

Uzun boylu kadınlarda meme kanseri riskinin arttığı bildirilmiştir.

Menopoz sonrası dönemde aşırı yağ oranı yüksek bir diyetle beslenmenin meme kanseri riskini artırdığı bildirilmiştir. Sebze ağrılıklı beslenme ise koruyucu etki yapabilir.

Günde 1 bardaktan daha fazla alkol alımı meme kanseri riskini artırabilir.

Sigara ile meme kanseri arasında ilişki vardır.