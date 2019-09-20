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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama... Bu besini fazla tüketirseniz...

Birçok besin fazla tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor. Fazla tüketiminden kaçınmanız gereken besinlerin en önemlilerinden biri … Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 07:51
Sağlıklı diye tüketiyoruz ama... Bu besini fazla tüketirseniz...

Uzman Dr. Yegane Özcan, faydalı olarak bildiğimiz, aynı zamanda da çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan hakkında açıklamalarda bulundu.

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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama... Bu besini fazla tüketirseniz...
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