Sakız çiğnemek reflüyü tetikliyor

Koçyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, reflü ile gastritin tamamen farklı hastalıklar olduğunu vurguladı. Reflünün gastrite neden olamayacağını belirten Koçyıldız, şunları kaydetti:

"Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Normalde bu fizyolojik bir olay. Bu durum sık aralıklarla tekrarladığında, uzun sürdüğünde ve özellikle uyku sırasında oluştuğunda artık reflü hastalığı söz konusudur ve genellikle yemek borusunda değişik derecelerde olabilen hasarlanma ve çeşitli semptomlarla birliktedir. Yemek borusuna ait hastalıklarda, mide boşalma bozukluklarında ve mide fıtığı durumunda reflü hastalığı olabilmektedir.

Gastrit ise mide iç yüzünü kaplayan gastrik mukoza adı verilen yapının mikroskobik iltihaplanmasıdır. En sık görülen gastrit nedeni Helicobacter pylori adı verilen bakteridir. Diğer sebepler ise sık ağrı kesici kullanımı, alkollü içecekler, fiziksel ve zihinsel stres, kimyasal maddeler, enfeksiyon hastalıkları, şok, sigara içimi, radyoterapi ve otoimmunite... Reflü ve gastrit, birbirine dönüşen hastalıklar değillerdir. Ancak bir hastada hem reflü hastalığı hem de gastrit beraber bulunabilir. Bazı hastalarda da midedeki Helicobacter pylori tedavi edildiğinde reflü şikayetleri artabilir."

"Reflü hastalarının yağlı yiyecekler ile sakız çiğnemekten uzak durması gerekir"

Dr. Erkan Koçyıldız, reflü hastalarının yağlı yiyecekler ile sakız çiğnemekten uzak durması gerektiğine işaret ederek, "Reflü hastaları, yatmadan 2-3 saat önce yemekten kaçınmalı. Yemeklerin yağ içeriğini ve baharatı azaltmalı. Kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata alımını minimuma indirmeli. Ayrıca, bu hastalar sigara ve alkol kullanmamalı, fazla kilolarını vermeli, sıkı iç çamaşırı ve kıyafet giymemeli, yatak baş kısmını yükseltmek gibi önlemler almalı." ifadelerini kullandı.