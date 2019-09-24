Grip nasıl geçer? Gribe ne iyi gelir? Tedavisi nasıl yapılır?

Grip nasıl geçer sorusunun cevabı kış aylarında sık sık araştırılmaktadır. Evde bitkisel çözüm arayanlar gribe ne iyi gelir diye merak etmektedir. En sık karşılaşılan hastalıkların ilk sırasında yer alan gribe karşı korunma yollarını bu başlık altında derledik. Grip nasıl geçer ve grip soğuk algınlığı hastalığına ne iyi gelir?

Sonbahar ve kış aylarında çok sık karşılaştığımız soğuk algınlığı ve grip özellikle virüslerin sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bunlar üst solunum yolu hastalığıdır. Genellikle antibiyotik kullanımına gerek kalmadan semptomatik tedavi ile iyileşebilir. Peki grip nasıl geçer?

GRİP NASIL GEÇER?

Grip ve soğuk algınlığı arasındaki en büyük fark gripte görülen ateş, eklem ve kas ağrılarının daha sık görülmesidir. Bu hastaların bol sıvı tüketmesi önerilir. Tüketecek sıvıların ise çok sıcak ya da soğuk olmaması gerekir. Günlük sıvı tüketiminin en az 2-3 litre civarında tutulması hastalığın hızlı bir şekilde iyileşmesine ve daha rahat atlatmasını sağlar.

Bunun dışında dikkat edilmesi gereken hususlar; bol bol istirahat edilmeli, et ve süt ile beslenilmeli, taze meyve ve sebze yemelidir. Hasta, bulunduğu ortamı havalandırmalı, nemlendirmelidir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzaklaşmalıdır.

Soğuk algınlığı olan hastalarda en rahatsız eden çok sık burun tıkanmasıdır. Bunu engellemek için bir bardak ılık suya bir çay kaşığı saf tuz ekleyerek burun temizliğini yapabilirsiniz. Tuzlu su ile yapacağınız bu temizlik ayrıca vücudun virüs ve bakterilerden de temizlenmesini sağlamaktadır.

En sık yapılan hatalardan bir tanesi hemen antibiyotik kullanma eğilimidir. Önemli bir enfeksiyon olmadığı sürece bu önerilmez. Doktor tavsiyesi ya da doktor reçetesi dışında antibiyotik kullanmayınız.

GRİP NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Grip, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulduğu için öncelikli olarak insanların karşılaştığı semptomların tedavi edilmesi ile başlar. Burun tıkanıklığı var ise burun açıcılar, öksürük varsa balgam söktürücüler, ateş düşücüler ve ağrı kesiciler ile tedavi uygulanabilir. İştahsızlığın giderilebilmesi için de bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir.

GRİP NASIL GEÇER?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan gribe karşı iyi gelen kür;

2 adet metal 1 lira büyüklüğünde nar kabuğu ve 1 tatlı kaşığı hibiskusu kaynayan 1 bardak suya ilave ediniz. 5 dakika kısık ateşte demleyin ve ılımaya bırakın. Ilıkken ve günde 1 kez aç karnına içiniz.