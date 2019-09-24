Now Hair Time kadınlarda saç dökülmesinin nedenlerini ve çözüm yolunu açıkladı

Kadın tipi saç dökülmesi ya da tıbbi ismiyle androgenetik alopesi, kadınlarda saçların incelmesi, seyrelmesi ya da tamamen dökülmesi anlamına gelir. Kadınlarda saçlar zayıflar ve dökülmeye başlar. Bu dökülme bölgesel değil başın her bölgesinde yaşanır. İlerleyen aşamalarda alın bölgelerinde açılmalar yaşanabilir. Kadın tipi saç dökülmesinde tıpkı erkek tipi dökülmede olduğu gibi genetik yatkınlığın payı büyüktür. Ancak her saç dökülmesi yaşayan kadının sorunu genetik değildir. Yapılan araştırmalar bu konuda kesin bir sonuç ortaya koymasa da hormonlarında saç dökülmesinde etkisinin büyük olduğu söylenmektedir.

Kırk yaşına dikkat!

Kadınlarda saç dökülmesinin genellikle kırklı yaşlarda oraya çıktığını belirten Now Hair Time Genel Koordinatörü Melik Yağmur, "Bu tip dökülme yaşayan kişilerin genel durumuna bakıldığında kadın tipi saç dökülmesi en çok kırklı yaşlarda görülmeye başlandığını söyleyebiliriz. Ancak daha erken yaşlarda da saçlarında dökülme yaşayan kadınlar vardır. Bu tarz bir durumdan şüpheleniyorsanız yapmanız gereken ilk iş bir doktora başvurmaktır. Pek çok sağlık probleminde olduğu gibi erken yapılan müdahaleler saç dökülmesinde de başarılı sonuç alınmasını sağlar. Eğer müdahale süreci gecikirse kalıcı kellik gibi sorunlar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Kadın Tipi Saç Dökülmesi Ne Kadar Sürer?

Kadınlarda saç dökülmesinin genelde orta yaş ve üzeri kadınlar da rastlanınlan bir sorun olduğunu söyleyen Melik Yağmur, "Ancak nadir de olsa genç yaştaki kadınlarda da görülebilir. Kadın tipi saç dökülmesinin belli bir süre yoktur. Kimi kadınlarda 3-4 ay içerisinde hızlı bir dökülme süreci yaşanırken bazı kadınlarda ise 6 aydan 2 yıla kadar geçen bir süreç yaşanmaktadır. Kadın tipi saç dökülmesi için ortalama süreye 1 yıl denilebilir. Kadın tipi saç dökülmesine eğer müdahale edilmezse dökülme sürekli olarak devam eder" dedi.

Kadın Tipi Saç Dökülmesinin Tedavi Yolları

Kadın tipi saç dökülmesinin tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler veren Melik Yağmur şunları açıkladı; "Kadın tipi saç dökülmesi yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir dermatoloğa başvurmalı ve profesyonel yardım almalısınız. Yapılacak tetkikler sonucu kişiye uygun ve en doğru tedavi yöntemi bulunabilir. Kadın tipi saç dökülmesini yavaşlatmak ve düzenli uygulandığında durdurmak için yapılabilecek bazı yöntemler vardır:

Saç Mezoterapisi: Özel olarak hazırlanan ve içeriğinde vitamin ile dopingler bulunan karışım direkt olarak saç köklerine enjekte edilir. Bu işlem sonucunda zayıflayan ve gelişme sürecine geçemeyen saçların güçlenmesi hedeflenir.

PRP: PRP yöntemi kişinin kan hücrelerinin yenilenmesini hedefleyen bir yöntemdir. Bu sayede saçlar güçlenecek ve saç dökülmesi yavaşlayacaktır. Oldukça işlevsel ve çokça kullanılan bir tedavi biçimidir.

Saç Ekim İşlemi: Saç ekim işlemi en kalıcı çözümdür. Kadın tipi saç dökülmesi yaşayan kişilerde saç ekimi yaptırabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Kadın tipi saç dökülmesi saçın her bölgesinden saçların dökülmesi şeklinde gerçekleşir. Bu durumda bazen donör bölgede yeterli saç kökü kalmayabilir. Kadın tipi saç dökülmesi yaşıyor ve saç ektirmek istiyorsanız yapmanız gereken Now Hair Time gibi alanında uzman bir kliniğe başvurmak ve saç analizinizi yaptırmaktır"