Yüksek Ateş Neden Olur? Yüksek Ateş Nasıl Geçer?

Vücut ısısının normalden daha yüksek bir seviyeye çıkması olarak tanımlanan ateş, özellikle çocuklarda belli bir seviyeden sonra tehlikeli hale gelebiliyor…

ATEŞ NEDİR?

Vücut sıcaklığının normalin üstünde kabul edebilecek seviyelere yükselmesine ateş denir. Aslında yüksek vücut ısısındaki artış, bireyin bir enfeksiyonu çözmesine yardımcı olur.

YETİŞKİNLERDE YÜKSEK ATEŞ DEĞERLERİ

Rektal ya da kulaktan çözüm: 38C ve üzeri,

Ağızdan ölçüm: 37,8 C ve üzeri,

Koltuk altından ölçüm:37,2 C ve üzeri

ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ

Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38,1 C ve üzeri;

Ağızdan ölçüm: 37,6 C ve üzeri,

Koltuk altından ölçüm: 37,4 C ve üzeri.

YÜKSEK ATEŞ NEDEN OLUR?

Vücutta oluşan bir enfeksiyon ya da bir hastalık sonucu, bağışıklık sistemi tepki gösterir ve beynin hipolatamus adlı bölgesi vücut ısının yükselterek hastalığa neden olan organizmaları öldürmeye çalışır. Ancak, normalden çok fazla yükseldiği durumlarda tehlikeli hale gelebilir.

Ateşin Yükselmesine neden olan durumlardan bazıları

Virüsler

Bakteriyel enfeksiyonlar

Güneş çarpması

Kulak enfeksiyonu

Soğul algınlığı ve grip

Zatürre

İdrar yolları enfeksiyonu

Bu belirtiler ciddi belirtilerdir. Acil olarak tıbbi yardım gerektirir.

ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Ateş yüksekliği çok fazla değilse doktor ilaç önermeyebilir. Ateşin hafif yükselmesi mikropları öldürerek hastalığın iyileşmesini de sağlayacaktır. İşte orta ve yüksek ateş için tedavi yöntemleri;

İLAÇ TEDAVİSİ

Reçetesiz ilaçlar; Yüksek ve orta şiddetli ateş durumunda doktor reçetesiz satılan ilaçları önerebilir. Bu ilaçlar, kullanma talimatlarına ve doktorun tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır ve doz aşımından kaçınılmalıdır. Bu ilaçlarda doz aşımı ve uzun süreli kullanım karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabilir, hatta hayati tehlikeye yol açabilir. Çocuklara aspirin verilmemelidir.

Reçeteli ilaçlar; Ateşe yol açan alttaki sebeplere bağlı olarak doktor bazı ilaçları reçete edebilir. Örneğin, eğer ateşe yol açan bakteriyel enfeksiyon ise doktor antibiyotik reçete edecektir. Ateşin sebebi virüs ise antibiyotik verilmez çünkü virüslerin tedavisi yoktur. Ancak bu durumlarda ateş düşürmeye yarayan semptom giderici ilaçlar reçete edebilir ve hastaya bol sıvı istirahat etmesi önerilir.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK ATEŞ TEDAVİSİ

6 aylıktan büyük çocuklarda hafif yüksek ateş görüldüyse, yani 38.3 derece altında ise, hasta veya düşkün görünmüyorsa, uykulu ya da huysuz değilse, süregelen başka bir rahatsızlığı veya ateşli havale öyküsü yoksa, yemesi, uykusu, oyun oynaması olumsuz etkilenmediyse doktora götürme öncesinde şunları yapınız;

Serin ortamlarda tutun,

Hafif giysiler giymiş olmasına dikkat edin,

Su, sulandırılmış meyve suları gibi sıvılar içmesi için teşvik edin,

Çok hareket erip yorulmamasını sağlayın

Ateş düşürücü verebilirsiniz.

SU VE BEZ İLE ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Bu işlem için kesinlikle soğuk su kullanmayın veya soğuk duş yaptırmayın. Bu çocukta üşüme ve titremeye yol açarak ateşin daha da yükselmesine neden olur.

Suya alkol eklemeyin veya cildini alkolle silmeyin, ciltten emilim ile ciddi yan etkilere yol açabilir.

Çocuğunuz 6 aylıktan küçükse ve ateşi 38,3 derecenin üzerindeyse, hasta veya düşkün görünüyorsa, uykulu veya huzursuz ise, süregelen başka bir rahatsızlığı veya ateşli havale öyküsü varsa, yemesi, uykusu, oyun oynaması olumsuz etkilendiyse hemen doktora götürmek gerekiyor. Bu sırada da ılık su uygulaması yapılabilir ve ateş düşürücü verilebilir.