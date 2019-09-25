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adaylarına " 3" uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fügen Sönmez, gebeliğin ilk dönemlerinde yeterli miktarda 3 tüketmenin bebeğin beyin ve sinir sistemini koruyarak bilişsel zekâsını artırdığını belirterek, “Haftada iki kez balık, günde iki adet ceviz, haftada iki öğün yeşil ve semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi gerekir” dedi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:04
Anne adaylarına omega 3 uyarısı

GEBELİĞİN İLK 3 AYINDA...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Fügen Sönmez, döneminde dengeli beslenme ve kilo kontrolünü sağlamak için tek yönlü beslenmeden kaçınılarak tüm besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi. Opr. Dr. Sönmez, "Gebeliğin ilk 3 ayında birçok hormonun artması sebebiyle annede bulantı, kokulara hassasiyet ve kusma görülebiliyor. Bu nedenle ilk 3 aylık dönemde sağlıklı beslenmeye büyük önem verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Anne adaylarına "omega 3" uyarısı
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