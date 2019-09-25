Anne adaylarına "omega 3" uyarısı

GEBELİĞİN İLK 3 AYINDA...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Fügen Sönmez, gebelik döneminde dengeli beslenme ve kilo kontrolünü sağlamak için tek yönlü beslenmeden kaçınılarak tüm besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi. Opr. Dr. Sönmez, "Gebeliğin ilk 3 ayında birçok hormonun artması sebebiyle annede bulantı, kokulara hassasiyet ve kusma görülebiliyor. Bu nedenle ilk 3 aylık dönemde sağlıklı beslenmeye büyük önem verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

