Gündelik hayatı ve sosyal ilişkileri en çok etkileyen rahatsızlıklardan biri olan depresyon günümüzde oldukça fazla görülür. Çocuklarda ve yetişkinlerde farklı belirtilerle karşımıza çıkan bu hastalığın tedavisi ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Belirgin öfke ve huzursuzluk, günlük aktivitelere duyulan ilginin azalması, iştahta belirgin artış/azalış, kiloda belirgin artış/azalış görüyorsanız depresyon belirtileriniz baş gösteriyor demektir. Peki depresyon nedir? Depresyon belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

DEPRESYON NEDİR? DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

Yetişkinlerde ve çocuklarda sıklıkla görülen depresyon belirtileri ve tedavisiyle merak konusu olmayı sürdürüyor. Haberimizin devamında depresyon nedir, belirtileri ve tedavileri nelerdir sorusunun yanıtını adım adım derledik.

Depresyon, kişinin duygu durumunu etkileyen ve günlük yaşantısını zora sokan ve onu olumsuz yönde etkileyen durumdur.

Gün ışığından olabildiğince fazla faydalanın.

Film izleyin.

Kitap okuyun.

Ümitsizlik, değersizlik ve çaresizlik hisleri.

Duyguları kontrol edememe.

Uyku düzeninde belirgin değişimler.

Belirgin öfke ve huzursuzluk.

Belirgin enerji kaybı.

Günlük aktivitelere duyulan ilginin azalması.

İştahta belirgin artış/azalış.

Kiloda belirgin artış/azalış.

DEPRESYON TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILIR?

Depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal hastalıktır. İlaçlar ve psikoterapi, depresyonu olan birçok kişi için etkilidir. Öncelikli olarak doktorunuz veya psikiyatrınız semptomları hafifletmek için ilaçlar yazabilir.

Bununla birlikte, depresyonu olan birçok kişi bir psikiyatr, psikolog veya diğer ruh sağlığı uzmanından yardım almalıdır. Şiddetli depresyonunuz varsa, hastanede kalmanız gerekebilir veya belirtileriniz iyileşene kadar ayakta tedavi programına katılmanız gerekebilir.

Depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir de ilaç tedavisidir. Antidepresanlar, depresyonu tedavi eden ilaçlardır. Beyninizin ruh halinizi veya stresi kontrol eden bazı kimyasalları kullanma şeklini geliştirmeye yardımcı olabilirler. Belirtilerinizi iyileştiren ve yönetilebilir yan etkileri olan birini bulmadan önce, birkaç farklı antidepresan ilacı denemeniz gerekebilir. Antidepresanların etkileri 2 ila 4 hafta içerisinde görülmeye başlar. Antidepresan almaya başlarsanız, doktorunuza danışmadan bırakmayın. Bazen antidepresan kullanan insanlar kendilerini daha iyi hissettiklerinde ilaçları kendi başlarına almayı bıraktığında tekrar depresyona girebilirler.