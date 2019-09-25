Mobil cihazların aşırı kullanımı çocuklarda beyin, göz ve omurilik sorunlarına yol açıyor

"EN FAZLA YARIM SAAT"

Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, çocuklarda aşırı mobil cihaz kullanımı ve oluşabilecek sonuçlara karşı ailelere önemli uyarılarda bulundu. Çocuklarda her yaş grubu için farklılaşması gereken günlük kullanım sınırlamasının, 6-8 yaş arası henüz ilköğretim çağındaki bir çocuk için en fazla yarım saat olacak şekilde planlanması gerektiğini söyleyen Dila Özçelik, aşırı kullanımın sağlığı birçok açıdan tehdit ettiğini vurguladı.

"ARAŞTIRMALAR BEYİN DOKUSUNU ETKİLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Amerikan Pediatri Akademisi'nin elde ettiği verilere göre cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların bireylerin beyin yapısının gelişmekte olduğu 20 yaşına kadarki dönemde beyin dokularını negatif etkilediğini gösterdiğini kaydeden Dila Özçelik, "Çocukluk çağında henüz tam formunu kazanmamış bir omurganın sürekli olarak mobil cihaz kullanımı sebebiyle eğik biçimde durması, Amerikan Cedars- Sınai Tıp Merkezi tarafından sunulan bir raporda çocukların duruş ve omurilik bozukluklarının oluşmasında etkin sebep olarak gösterilmiştir. -Öte yandan Utah Üniversitesi'nde yapılan bir başka çalışma, cihazların yaydığı mikrodalgaların, çocukların gözlerine yetişkinlere oranla daha fazla zarar verdiğini ortaya koymuş durumda" açıklamasını yaptı.

"EBEVEYNLER ÖNCE KENDİ KULLANIMLARINI SINIRLAMALI"

Aşırı mobil cihaz kullanımının önlenmesinde ebeveynlerin çocuklarının kendi davranışlarını model aldıklarını unutmamaları gerektiği uyarısı yapan Dila Özçelik, "Bu sebeple altı çizilmesi gereken ilk husus ebeveynler eğer çocuklarının cihaz kullanımını sınırlamak istiyorlarsa, kendilerinin de kullanımlarını sınırlamalıdırlar" diye konuştu. Anne babaların mobil cihaz kullanımına alternatif olarak çocuğa ilgilenebileceği başka alanlar açabilmelerinin de önemli olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, şunları söyledi:

"Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ise bu aktivitelerin çocuklar tarafından seçiliyor olması. Önemli olan bir diğer durum ise, ebeveynlerin çocuklarıyla zaman geçirirken mümkün olduğu kadar telefon, televizyon, bilgisayar gibi cihazların kapalı olması. Böylece çocuk, bu gibi cihazların sosyal ilişkilerde şart olmadığını ve direk iletişimin insan ilişkilerinde temel olduğunu anlayacaktır. Ebeveynler cihazları yok saymamalı, çocuğun kullandığı uygulamaları, girdiği siteleri ya da cihazlarla yaptıklarını kendileriyle paylaşmaları noktasında da olumlu yaklaşmak gerekmektedir."