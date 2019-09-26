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Açıkta satılan saçıyor! İşte cevizdeki o tehlike...

, kuruyemişlerin arasında en sevilen ve tercih edilen bir besin. Sağlığımıza olan faydalarıyla bililnen , gerek kendine başına gerekse yemek ve tatlılarda sıkça tercih ediliyor. Peki bu kadar fazla tüketilen cevizin açıkta satıldığı koşullarda sağlığınızı tehdit eden riski taşıdığını biliyor musunuz? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner uyardı. İşte açıkta satılan cevizlerdeki o ...

Giriş Tarihi: 19.9.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 08:38
Açıkta satılan ceviz tehlike saçıyor! İşte cevizdeki o tehlike...

, Türk halkının en fazla tükettiği kuru yemişler arasında yer alıyor. Cevizi satın alırken tercih ettiğimiz ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğunu, nerede ve kimin tarafından üretildiğini, tavsiye edilen tüketim tarihini (TETT) bilmemiz ve el değmeden tüketiciye ulaştığından emin olmamız gerekiyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE AFLATOKSİN!

Açıkta satılan ürünlerdeki ciddi mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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Açıkta satılan ceviz tehlike saçıyor! İşte cevizdeki o tehlike...
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