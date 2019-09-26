Hızlı saç uzatma yöntemleri nelerdir? İşte sağlıklı ve hızlı saç uzatma maskeleri!

İnsanların en büyük aksesuarı olarak bilinen saçlar, yapısal olarak kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Saç uzatma yöntemleri başında düzenli ve sağlıklı beslenmek gelir. Sağlıklı beslenen ve düzenli olarak kesim yaptıran kişilerin daha gür ve sağlıklı saçlara sahip olduğu bilinmektedir. Haberimizde yer alan hızlı saç uzatma yöntemleri ile uzamasına yardımcı olurken aynı zamanda onları besleyerek daha sağlıklı bir görünüm elde edebilmesini sağlayacaksınız! İşte o yöntemler…

SAĞLIKLI VE HIZLI SAÇ UZATMA YÖNTEMLERİ

Uzun ve bakımlı saçların en önemli kuralı sağlıklı beslenmektir. Tükettiğiniz besinler vücudunuzu besler ve saçlarını etkiler. Saçlar proteinlerden oluşur bu sebeple günlük beslenme düzeninize protein oranını dengeli bir şekilde ayarlayarak başlayabilirsiniz.

Tavuk, hindi, balık, yumurta, soya ürünleri, fasulye ve kuruyemişler protein alımınız açısından yeterli olacaktır. Bu besinler yardımıyla sağlıklı keratin üretimine yardımcı olacaksınız. Ayrıca mutlaka C vitamini bakımından zengin olan meyve ve sebzeler tüketilmesi gereklidir. C vitamini eksikliği saçların zayıflamasına ve matlaşmasına neden olmaktadır.

Saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını istiyorsanız, kesinlikle düzleştirici ve maşa gibi ısı veren saç ürünlerinden uzak durmalısınız. Aynı zamanda saçınızı soğuk su ile durulamayı ve düzenli saç kremi kullanmayı ihmal etmeyiniz!

SAÇ UZATICI MASKELER

SOĞAN MASKESİ

Soğan içeriğindeki sülfür ile oldukça zengin bir besindir. Birçok insan saç uzatma konusunda kokusundan dolayı çekinse de saç uzatma konusundaki etkisi bilimsel araştırmalar sonucunda netleştirilmiştir. Aynı zamanda erken saç beyazlamasına dahi soğan suyunun tedavi etkisi bulunmaktadır.

Soğan maskesi hazırlanışı: 4 adet soğanı ufak parçalar haline getirerek 1 litre suyun içerisine koyun ve 10 dakika boyunca kaynatın. Kaynattığınız bu soğan suyunun soğuması için bir kenara bırakın ve soğuduktan sonra suyu süzün. Duşta saçlarınızı şampuanladıktan sonra bu su ile durulayın.

YUMURTA MASKESİ

Yumurta yapısal olarak proteinden oluşmaktadır. Saçın sağlıklıklı olması için dışarıdan alacağınız protein en iyi etkiyi gösterir. En doğal protein kaynağı olan yumurtayı saç bakımınızın her bölümünde güvenle kullanabilirsiniz.

Yumurta maskesi hazırlanışı: 1 veya 2 yumurta beyazı, 1 yemek kaşığı zeytin yağı, 1 yemek kaşığı bal güzelce çırpın ve elde ettiğiniz bu karışımı saçınıza uygulayın. 15-20 dakika bekletip yıkayın. Uygulama sonrasında saçınızı havlu ile sarmanız etkisini daha iyi göstermesine neden olacaktır.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, faydaları saymakla bitmeyen bir besindir. Özellikle saç köklerini uyarır ve saçların hızlı uzamasına parlayıp sağlıklı görünmesine neden olur. Saç derinizin pH seviyesini dengede tutmasına yardımcı olur. Tavsiye edilen kullanım, saçınızı durulamadan önce durulama suyuna damlattığınız bir miktar elma sirkesi ilave edebilirsiniz. Kokusu rahatsız ettiği durumlarda ise yine bu suyun içerisine birkaç damla lavanta yağı ilave ediniz…

ALOE VERA MASKESİ

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiğimiz cilt için vazgeçilmez bir nimet olan aloe vera saç için de bolca fayda sağlıyor. Gece yatmadan önce saçınıza süreceğiniz aloe vera hem saçın parlamasını sağlar hem de hızlı uzamaya destek olur. Sabah uyandığınızda elbette saçınızı yıkamanız gereklidir.

HİNT YAĞI MASKESİ

Hint yağı içerdiği omega 6 ve E vitamini sayesinde saç köklerini güçlendirerek saçların sağlıklı uzamasını sağlar. 2 yemek kaşığı hint yağını parmak uçları ile masaj yaparak tüm saç derisine uygulayın. Bu uygulamayı mümkünse akşam yatmadan önce yaparak sabaha kadar etki etmesi için bekletmeniz önemlidir. Sabah doğal içerikli şampuan ile yıkayabilirsiniz.